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استغاثة عاجلة إلى جميع المنظمات الإنسانية والدولية والجهات ذات العلاقة لإنقاذ بيحان

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الثلاثاء 17 يناير 2017 09:45 صباحاً

 

تراقب مؤسسة خطوات للتنمية المدنية الوضع الإنساني في مديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة بقلق بالغ الأهمية ، حيث ان الوضع الإنساني لهذه الحرب مخيف وغير مقبول خاصة أن الأزمة تدخل عامها الثالث في ضوء احتمال ضئيل للسلام.

وخلال الأيام القليلة الماضية عاشت مناطق مديريات بيحان وخاصة منطقة العلياء والنقوب حصارا مطبقاً منع فيها المساعدات الإنسانية والغذائية والتنقلات وحتى الحالات المرضية ، فأصبحت الطرق شبه مغلقه وهذا ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة المدنيين وبالأخص الأطفال والنساء وكبار السن ،  كما تعتبر مديريات بيحان من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في محافظة شبوة  .

 

إن استمرار تغييب صوت بيحان وشبوة عامة عن الإعلام والمنظمات الإنسانية الدولية والتجاهل المتعمد يفقد مصداقية المنظومة الدولية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، ويظهر عجزها التامّ في توفير المساعدات الإنسانية والاغاثية وحماية المدنيين من الانتهاكات التي تطالهم بشكل شبه يومي .

وإذ تدعوا مؤسسة خطوات للتنمية المدنية الآتي :

1) نهيب بالمنظمات والهيئات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري لحماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والتوجه الفوري لفك الحصار وتقديم الدعم العاجل والفوري والمساعدات الغذائية والطبية والاغاثية ومخيمات الإيواء .

2) نهيب بالسلطة المحلية بالاضطلاع بدورها في تحمل مسؤوليتها ومهامها تجاه بيحان .

3) نهيب بالمكونات السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة شبوة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية والاغاثية للمناطق المحاصرة والمتضررة في بيحان .

والله ولي التوفيق ،،،

صادر عن مؤسسة خطوات للتنمية المدنية

 

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