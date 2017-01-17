قيادي في حزب الاصلاح يتهم أشخاصا في سيئون بالمناداة بتقسيم حضرموت

قال رئيس إصلاح حضرموت المهندس محسن باصرة إن مشروع تقسيم حضرموت مات سريريا منذ عام 1998م.

وأشار باصرة في تصريح حصل "شبوه برس" على نسخة منه إن كل المكونات الحضرمية وشخصياتها الاعتبارية رفضت تقسيم حضرموت منذ زمن فيما قامت شخصيات من سيئون بتشكيل وفد في عام 1998 م وقابلت الرئيس السابق علي صالح وطالبت بتقسيم حضرموت".

وقال باصرة كل المكونات الحضرميه وشخصياتها الاعتباريه رفضت تقسيم حضرموت منذ زمن الا شخصيات من سيئون شكلت وفد وقابلت علي صالح وطالبت بتقسيم حضرموت ودعت في حينها الكتله البرلمانيه في بدايه يناير 1998 برئاسه م.فيصل عثمان بن شملان لوفد اكبر واشمل من مكونات حضرموت وعلمائه وشخصياته وقابلت الدكتور فرج بن غانم رئيس الوزراء في حينه ورئيس البرلمان الشيخ الاحمر والرئيس السابق علي صالح ورفضت التقسيم بعد حين اخترعوا فكره مدراء عموم بالوادي ثم مكتب تنفيدي ايام باجمال ...وبعد الحملات اااعلاميه برفض التقسيم مات هذا المشروع سريريا ...

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