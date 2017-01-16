بن سميدع : أتباع علي محسن يسعون إلى جعل ‘‘حضرموت‘‘ محافظتين

قال ناشط سياسي حضرمي : قبل اسابيع جمعت تواقيع للمطالبه بفتح مطار الريان لشي في نفس يعقوب وتواصلنا مع بعض من وقع علئ تلك الرسالة مطالبينهم بعمل رسالة لتسليم منفذ الوديعه لجيش النخبه الحضرمي فكان الرد؟ أن المنفذ امره بسيط حيث اننا مقبلين على نظام اليمن الاتحادي وسنستلمه قريباً ولاداعي لجمع تواقيع .. ومن ضمن من تحدثت إليهم أحد الموقعين المطالبين بفصل الداخل الحضرمي عن الساحل ..

وقال الناشط "سالم بن سميدع في تصريح لموقع "شبوه برس" : أنه كان الأجدر بهم أن يدشنوا حملة توقيعات إلى الرئيس هادي لتسليم منفذ الوديعة إلى حضرموت .. وليس لتقسيم حضرموت !

والأدهى في الامر ان من ذلك أنهم ذاهبون بالوادي لأقليم سبا ومنفذ الوديعة سمنح عربون محبة للجوف ... هذه هي سياسة حزبهم (......) المتمسكين بها ..

وقال بن سميدع .. واهمون ان يقبل احرار حضرموت بذالك حاول قبلهم حاول كبيرهم الذي علمهم السحر تقسيم حضرموت وهو بقوة جبروته ولم يستطع فكيف سيستطيع هؤلاء العملاء واسيادهم ..

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