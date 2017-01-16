محافظ شبوة يعلن رسميا عن إنشاء اول ميناء بحري بالمحافظة ويطلق عليه اسم ‘‘قنا‘‘

بحث تاريخي في مفهوم (السلطنة) الواردة في المصادر التاريخية الحضرمية (من اجل فهم افضل لمصادرنا التاريخية ) في العصر الوسيط في حضرموت ، سادت المذهبية الاسلامية اجتماعيا و سلطويا ، ترافق ذلك مع استمرار التشكيلات القبلية التى كانت سائدة قبلا ، ممثلة بالاحلاف القبلية . لاشك ان الافتتاح المذهبي في حضرموت بالمذهب الاباضي منذ ثورة الاباضية فيها

بن سميدع : أتباع علي محسن يسعون إلى جعل ‘‘حضرموت‘‘ محافظتين قال ناشط سياسي حضرمي : قبل اسابيع جمعت تواقيع للمطالبه بفتح مطار الريان لشي في نفس يعقوب وتواصلنا مع بعض من وقع علئ تلك الرسالة مطالبينهم بعمل رسالة لتسليم منفذ الوديعه لجيش النخبه الحضرمي فكان الرد؟ أن المنفذ امره بسيط حيث اننا مقبلين على نظام اليمن الاتحادي وسنستلمه

استشهاد اربعة جنود بهجوم لمسلحي القاعدة بابين في هجومين متزامنين للقاعدة والإنقلابيين استشهد اربعة جنود في وقت متاخر من مساء الاحد، بهجوم شنه مسلحي القاعدة على نقطة تابعة للحزام الامني بلودر بمحافظة ابين. وقالت مصادر محلية، ان مسلحين من القاعدة شنوا هجوم مفاجئ على أفراد الحزام الأمني في نقطة مثلث الكهرباء بلودر، مما ادى الى استشهاد اربعة جنود وهم: –

بن بريك يوجه بإنشاء محطة كهرباء لمديرية دوعن بقدرة 6 ميجاوات وجه محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك بإنشاء محطة توليد كهرباء بقوة 6 ميجا لمديرية دوعن وربطها إداريا وماليا بكهرباء الساحل . جاء ذلك خلال لقائه مع مدير عام مديرية دوعن وعددا من الشخصيات الاجتماعية لمناقشة احتياجات المديرية من الخدمات وفي مقدمتها حل مشكلة