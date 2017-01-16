محافظ شبوة يعلن رسميا عن إنشاء اول ميناء بحري بالمحافظة ويطلق عليه اسم ‘‘قنا‘‘
اعلن محافظ شبوة احمد حامد لملس عن انطلاق الخطوات الرسمية ﻻنشاء اول ميناء بحري بالمحافظة .
ووافق المحافظ لملس خلال لقاءه بمدير مكتب النقل بالمحافظة ناجي الشريف ومدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية بحضرموت المهندس نعيم العمودي والمفتش البيئي بالهيئة المهندس مطيع عيديد على الدراسة اﻻولية الخاصة بموقع انشاء الميناء على ضفاف البحري العربي بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم والتي اشتملت على المساحة الجغرافية العامة للميناء وتحديد معالمه البحرية والبرية.
وشدد لملس بان تكون المساحة المحددة للميناء قادرة على استيعاب التطورات المستقبلية للحركة التجارية والملاحية للميناء .
وكلف قيادة مكتب النقل بمواصلة المتابعة والعمل مع الوزارة ﻻستكمال اﻻجراءات القانونية ﻻنشاء الميناء باسرع وقت ممكن .
ووجه باطلاق اسم قنأ على الميناء تيمننا بميناء قنأ التاريخي الذي يعد واحدا من اهم واوائل الموانئ الرئيسة وا ﻻستراتيجية في تاريخ الحركة التجارية بين الشرق والغرب منذ اﻻزل .