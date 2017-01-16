تكرير 500 الف برميل من خام المسيلة تعيد الحياة لمصافي عدن

تمكن عمال ومشرفي قيادة ادارة الصيانة وادارة الكهرباء يوم الاحد من إعادة تشغيل محطة الكهرباء في شركة مصافي عدن بعد توقف دام شهرين.

وقال مصدر بمصافي عدن: بجهود عمال ومشرفي وقيادة ادارة الصيانة وإدارة الكهرباء تم مساء الاحد إعادة تشغيل محطة الكهرباء في شركة مصافي عدن بعد إصلاح الأعطال وإجراء الصيانة اللازمة لها بعد توقف اجباري ل فترة شهرين تقريبا.

واضاف المصدر : وقد تم ربط احمال المصفاة بالمحطة بنجاح وان شاء الله سوفا يتم خلال اليومين القادمين التجهيز لتشغيل وحدة التكرير من أجل تكرير الشحنة الثانية من خام المسيلة والموجودة في خزانات المصفاة والمقدرة ب 500 الف برميل .

والجدير بالذكر تشهد العاصمة عدن منذ أيام أزمة خانقة في المشتقات النفطية ما ادى الى توقف جزئي لحركة المركبات .

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