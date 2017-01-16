لعرقة لملمة الشتات الحضرمي : أنباء عن تحركات مشبوهة لإعلان الوادي محافظة مستقلة!

ذكرت مصادر مطلعة من وادي حضرموت ، أن لجاناً خاصة تواصل مهاماً مشبوهة مهمتها إقناع الأوساط العامة بهدف تجميع الآراء بمديريات وادي حضرموت والصحراء لرفع مذكرة لرئيس الجمهورية تطالب بإعلان الوادي والصحراء محافظة إدارية وجغرافية مستقلة .

وكان الأستاذ سند بايعشوت رئيس تحرير المكلا اليوم ذكر أن مسؤولين ووجهاء ومناصب ومشايخ وعدد من منظمات المجتمع المدني وقعوا مذكرة رفعت الى كل من علي محسن الاحمر نائب الرئيس و احمد بن دغر رئيس الوزراء بشأن إصدار قرار جمهوري يفصل وادي حضرموت عن ساحله.

وأشار المحرر إلى أن مصادر بسكرتارية علي محسن الأحمر سربت أخباراً باحتمالية إعلان حضرموت الوادي والصحراء محافظة بقرار جمهوري سواء في ظل وضع إقليم حضرموت أو بدونه . يذكر أن فكرة تقسيم حضرموت روّج لها المخلوع علي عبد الله صالح في عام 1997 غير أنها فشلت فشلاَ ذريعاً ، لتظهر مرة أخرى في توقيت تحاول حضرموت لملمة شتاتها بعقد مؤتمر حضرموت الجامع ، مما يظهر نية الساعين خلف هذه الفكرة .

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