133 طالبا من خارج شبوه يدرسون على حساب احدى الشركات النفطية العاملة في المحافظة

الشركة النمساوية ( omv ) العاملة في شبوة تبعث ب133 طالبا للدراسات العلياء في الخارج ليس بينهم أي طالب من أبناء المحافظة .

بعثت الشركة النمساوية ( omv ) العاملة في منطقة العقلة بمحافظة شبوة ب133 طالبا للدراسات العلياء في الخارج ، وليس بينهم أي طالب من أبناء المحافظة . وقال الصحفي المعروف علي سالم بن يحيى مدير مكتب الإعلام بمحافظة شبوة ان مصدر موثوق في الشركة النمساوية ابلغه بهذه المعلومة الصادمة .

وكان الاستاذ حامد لملس محافظ محافظة شبوة قد صرح في مقابلة صحفية تحدث فيها عن جملة من القضايا الساخنة في المحافظة ، منها سطوة قوى النفوذ النفطي التي مازالت تمارس ضغوطات على السلطات للإحتفاظ بامتيازاتها غير المشروعة . ويتوقّع مراقبون أن يؤدّي قرار الشركة النمساوية باستبعاد ابناء شبوة وحرمانهم من حقّهم في التأهيل إلى ردّات فعل شعبية عنيفة .

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