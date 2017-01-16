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الاثنين 16 يناير 2017 11:53 صباحاً

هل يكف المتئامرون أذاهم عن شعب الجنوب؟!!

علي محمد السليماني
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يعد شعب الجنوب العربي من اكثر الشعوب العربية التي تعرضت للأذى  واﻻغتراب ويعد وطنه الجنوب العربي اكثر اوطان العرب للصراعات الاقليميه والدولية ليس من هذا العصر الحديث ولكن حتى في التاريخ القديم.. غير انه ظل محتفظا بهويته وجغرافيته وتاريخه وعروبته ..

إن الجنوب العربي تعرض خلال الـ 50 سنة الماضية لهزات وكبوات ماكان لها ان تحدث لولم يكن هناك صراعات اقليمية ودولية عنيفة هي التي اودت به..

 

إن شعب الحنوب العربي الفقير والذي ظل ينزف دما على مدى الـ 50 سنة الاخيرة آن له الاوان ان يتوقف نزيفه' فهو شعب ﻻيضمر الشرور ﻻشقائه العرب وﻻ لغيرهم وليس لديه اطماع توسعية في حقوق جيرانه.

 

إن هذا الشعب يريد استعادة سيادته واستقلاله على ارضه بعد فشل مشروع اعلان الوحدة اليمنية  وقيام دولته العربية الجنوبية الفيدرالية للحفاظ على وحدته الجنوبية والعيش بسلام يتبادل المصالح والمنافع مع مختلف الدول والشعوب بما فيها الشعب الشقيق في اليمن  .

 

إن مطالب شعب الجنوب العربي ليست مستحيلة وليست غير شرعية او ليست من حقه بل هي مطالب عادلة وتتفق مع شرعة الامم المتحدة التي ارتضاها العالم والتي تعطيه هذا الحق وفق مواثيقها وعهودها الدولية .

 

إن على  كل من ﻻزال متمسكا بالوحدة اليمنية من الجنوبيين ان يعرفوا ان الوحدة اليمنية ماتت وانتهت ودفنها الحراك الجنوبي في مديرية الوضيع  مسقط رأس الرئيس هادي وان ﻻقبول لأي أقلمة بعد كل تلك الحروب والمجازر التي تعرض لها على مدى 23سنة من الاحتلال اليمني وعلى الجميع كف أذاهم فلن يعود شعب الجنوب اليوم الى الصراعات واﻻحتراب الداخلي مهما كانت المحاوﻻت فهل يفهم من يحاولون استدعاء تراكمات اخطاء الماضي ليعرقلوا قيام دولة الجنوب العربي ووحدته.

 

إن ذلك لن يحدث وأن شعب الحنوب لديه من التجارب مايحصنه ويغنيه عن تكرارها..!!

 

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