القائد في المقاومة الجنوبية ‘‘عبدالعزيز الجفري‘‘ : المناطقية نبتة خبيثة ..

وصف قائد في المقاومة الجنوبية داء المناطقيه بأنه نبتة خبيثه لاتجد لها ارض خصبه الا في النفوس الدنيئة التي تعجز عن مواكبه الاحرار او التخلق باخلاق الثوار.... وهي سلاح خطير استخدمه المحتل ضد شعبنا خلال فترات تاريخيه مختلفه . فتجرعنا ويلاتها ولازلنا نعاني من اثارها حتى يومنا هذا.

وقال القائد المقاوم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجفري في تصريح لـ شبوه برس - : لايدعو للمناطقيه الا أحد اثنين او كلاهما معاً... فإما محتل شمالي وجد في المناطقيه سلاح سهل وفتاك وشديد الفعاليه لتشتيتنا وتفريق صفنا واضعافنا فإستخدمه ضدنا.. وإما جنوبي فاشل وعاجز، يريد، كسب مادي، رخيص رخص نفسه الدنيئة فيستخدم هذه المناطقيه ويتمترس خلفها لتغطيه عجزه ومواراة فشله والحصول ابتزازآ على مكاسب ماديه رخيصه ..

وقال الجفري : ان على ابناء الجنوب وبما قد عانوه من هذه الافه الخطيره خلال الفترات السابقة ان ياخذوا العبره ويعملوا على محاربتها ومحاربة من يتبناها ويدعو اليها منهم محاربه قد تصل الى حد اصدار القوانين المجرمه لمن يدعو او يمارس اي سلوك او تصرف مناطقي ..فالمحتل الذي لم يستطع ان يكسر صوت وعزة الاحرار في ساحات النضال السلمي وانكسر وتقهقر امام فوهات بنادق الثوار الجنوبيين بإمكانه ان يقف متفرجآ علينا وهو يرى نار العصبية والمناطقية تأكلنا.. والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين كما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

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