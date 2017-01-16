معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار يحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشر .

أحتفل معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار بتخرج الدفعة الثانية عشر عصر يوم الاحد 15 يناير 2017م بعد تدريبهم على برنامج "المهارات الناعمه لتطبيقات القانونية " لمدة 194 ساعة على مدار ثلاثة اشهر ويشمل البرنامج عدة حقائب تدريبية وتطبيقية في عدة مجالات منها الدعوة المدنية والدعوة الجنائية و طرق الاثبات ودعوة البطلان وفن المرافعه والطعون وتأسيس منظمات المجتمع المدني وتأسيس الشركات " ،

ويهدف البرنامج تأهيل وصقل مهارات المتدربين من خريجي كلية الحقوق للانخراط في سوق العمل .

وفي حفل التخرج الذي بداء بأيات من كتاب الله ثم كلمة الخريجين ألقتها الطالبة ازهار العمودي

عبرت فيها عن شكرها وشكر الخريجين على كل ماتلقوه في هذا الصرح التعليمي من تعليم وتدريب متميز في التطبيق العملي

وأضافت لقد اكتسبنا مهارات عديدة منها كيفيات الاستخراج والاستنباط الصحيح و المتوافق مع المسائل التي واجهتنا حتى اصبحنا استقلالين في الاداء .

تلتها كلمة مدير المعهد الدكتور علي مهدي بارحمه

رحب بالحاضرين جميعا وأوضح انه بهذه الدفعة يكتمل عدد الخريجين من المعهد 300 خريج وخريجة منذ تاسيسه ودعا كل من يرغب لممارسة مهنة القضاء وللادعاء العام ( النيابة العامة ) والحاماه اللحاق بزملائهم في الدورة التأهيلية .

وأشار ان خريجي معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار أعضاء في منظمة استدام للمهارات والدفاع عن الحقوق والحريات التي تمنح لكل خريجي هذا المعهد العالي الاسهام في العيادة القانونية والتي من خلالها نقدم الاستشارات القانونية المجانية وبرنامج المساعدة القانونية المجانية للأجانب الفقراء في السجون اليمنية المتهمين بقضايا جنائية إلى جانب برنامج خلق المهارات الناعمة وهذه المميزات نادرة ولأول مرة في تاريخ وطننا من الناحية الشكلية والموضوعية .

ثم عقد الخرجون محكمة تدريبية (جريمة القتل وجريمة الحرابة ) برزت فيها مهاراتهم التدريبية في مجال القضاء والمحاماه .وقد قدموا فيها المرافعات الختاميه من قبل النيابة الجزائية المتخصصه وهيئة الدفاع ثم حجزت القضية للحكم وتم النطق بالحكم من قبل قاضي المحكمة نالت استحسان الحاضرين .

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهايد التقديرية وبيان الدرجات للخريحين .

ولمعرفة انطباعات الخريجين حول برنامج

التدريب كان لنا هذه اللقاءت .

المحامية : خديجة القادري سالم

قالت : التحقت بالمعهد قبل ثلاثة اشهر و استفدنا كثيرا من خلال المشاركة التفاعلية والبحوث والترافع ثم اعدادنا لنصبح مؤهلين نحمل المسئولية القانونية ونخوض مجال العمل

واضافت اتوجه باسمي وباسم الدفعة " 12 " لدكتور علي بارحمه على كل الجهود العظيمة التي بذلها معنا لاكتساب المهارات القانونية .

واردفت لم نعرف كيف نطبق مادرسناه في كليتنا الا من خلال التطبيق العملي في المعهد .

المحامية : ريما احمد العيشي

قالت : اكتسبنا مهارات مهنية عالية بعد تدريبنا على الحقائب القانونية في مجال( التنفيذ والتحكيم والاثبات والعقود )

واضافت اصبحنا قادرين على صياغة الدعوة .

وتقدمت بالشكر لادارة المعهد .

المحامي : احمد جميل السعيدي قال " لقد تمكنا من فهم واستيعاب المفاهيم النظرية عن طريق التطبيقات واكتسبنا فنون جديدة ساعدتنا في استيعاب وحلول المسائل التي تواجهنا "

وعبر عن شكره لادارة المعهد على مابذلوه للوصول والرقي بهم الى هذا المستوى العالي من التدريب والتاهيل .

المحامية : سمية عبدالخالق فاضل صائل

قالت : " استفدت كثيرا من المعلومات والمهارات التي لم نتمكن من تعلمها بالكلية بالاضافة الى التطبيقات العملية على الواقع "

وتمنت لادارة المعهد المزيد من النجاح والتقدم .

الجدير ذكره ان معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار مؤسسة علمية تطبيقية غير ربحية .

تقرير وتصوير : مريم بارحمه .

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