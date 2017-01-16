نقابة الصحفيين بـ شبوه وحضرموت تستنكر تهديد الأمن لبعض أعضائها

الصحفيون يدعون محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية لرد الاعتبار لإعلاميين تعرضوا للإهانة في ميناء المكلا

تلقت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة بلاغًا من زملاء اعلاميين تفيد بتعرضهم للإهانة والتهديد بالحبس من قبل أحد منتسبي أمن ميناء المكلا "الجمعة 13 يناير 2017" لدى عودتهم من جزيرة سقطرى إلى ميناء المكلا على متن الباخرة السياحية "ميد دريم" .

أن نقابة الصحفيين وهي تعبر عن استغرابها مما حدث , تعبر عن اسفها للأسلوب الهمجي الذي استخدم مع الزملاء الاعلاميين والذي تجاوز حد توجيه الشتائم والتبويخ بالألفاظ الجارحة إلى الوعيد بالملاحقة والاعتقال مما قد يعرض حياتهم للأذى .

وترى النقابة أن هذه الممارسات "الفردية" مسيئة للمؤسسة الأمنية , وتستعيد تلك الصورة السلبية التي غيبها من الذاكرة فرض حالة الأمن والاستقرار المشهود والمعمد بالإنجاز الامني الكبير الذي تحقق بسواعد الابطال من قوات النخبة الحضرمية وعماده تعاون مجتمعي حضرمي مثمر يتعزز باستمرار .. مجدده تأكيدها على أهمية احترام الاعلاميين والتنوع في رسالتهم وابعاد عنهم كل أشكال التخويف والتثبيط والمضايقات التي تؤثر سلبًا على ادائهم في خدمة مجتمعهم .

ودعت نقابة الصحفيين محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى التدخل السريع لوقف أي تداعيات أو تصرفات تلحق الأذى بالإعلاميين ورد الاعتبار والاعتذار لهم عن الإساءات التي لحقت بهم , وفي الوقت نفسه تطالب جميع منتسبي النقابة ووسائل الاعلام المختلفة على وجه الخصوص التمسك بأخلاق وأدبيات المهنة الصحفية والتحلي بمزيد من الانضباط والتعامل الاخلاقي المسؤول مع رجال الأمن خاصة في هذا الظرف العصيب.

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