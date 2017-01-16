قائد وحدة مكافحة الإرهاب بعدن : جهزنا قوات شبابية لمكافحة الإرهاب في مختلف التخصصات القتالية

أكد قائد وحدة مكافحة الإرهاب - عدن العميد الركن /عادل علي هادي على أنه تم خلال الأشهر الماضية من العام الجاري2016م إعداد وتدريب قوات من الشباب في مختلف التخصصات القتالية لمكافحة الإرهاب , لافتاً أن هذه القوات صارت على مستوىً عالٍ ورفيعٍ من التأهيل وقادرة تنفيذ مهامها وواجباتها بكل كفاءة واقتدار وفي مختلف الظروف والأوقات .

وقال العميد الركن عادل علي هادي قائد لواء القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب : " إن عملية التأهيل والتدريب تركزت في الجانب العملي والعلمي والميداني في تنفيذ المهام النوعية لضبط ومداهمات أوكار الإرهاب بشكل دقيق و مدروس وبنجاح" , موضحاً أن منتسبي القوات الخاصة تدربوا على أيدي ضباط يمتلكون خبرات وكفاءات وقدرات ومؤهلين وهم من خيرة كوادر الجيش الجنوبي العقائدي المشهود لتاريخه المشرق كأقوى جيوش المنطقة .

وأوضح قائد لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب أن اللواء أصبح جاهزاً بتأهيل منتسبيه في زمن قياسي قصير, منوهاً أن هذه الإنجازات تحققت على الواقع في ظل عدم وجود إمكانيات .

وأردف قائلاً : " تسلمنا عملنا وبدأنا من الصفر وحتى المعسكر كان يطرأ عليه الخراب و بدون مكاتب ودون أية مقومات ونعمل بالميدان وتجاوزنا أصعب الظروف والتحديات و حالياً في انتظار الإمكانيات والمعدات حيث أن الأفراد يقومون بواجباتهم التدريبة والحماية بأسلحتهم الشخصية التي أحضروها من بيوتهم لتجسد بذلك قمة التضحية و حب الوطن الذي نفتخر فيه".

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