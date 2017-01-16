من حيث فشل المخلوع عام 97م : اعلان محافظة سيئون مستقلة عن المكلا بقرار جمهوري

تواصل لجان تواصل خاصة بمهمة الاقناع بين الأوساط العامة بهدف تجميع الآراء بمديريات وادي حضرموت والصحراء منذ الاربعة الايام الماضية لتقديم مذكرة تحمل توقيعات الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من الشخصيات العامة ومنظمات مجتمعية يجعل وادي حضرموت والصحراء. محافظة إدارية وجغرافية مستقلة يصدر بها قرار جمهوري. وفندت لجان التواصل التي تضم رسميين كأعضاء بالمكاتب التنفيذية من المديريات وتحديدا المقتنعين بفكرة إقامة محافظة بمسمى محافظة حضرموت الوادي لمحرر المكلا اليوم وهي فكرة قد سبق للرئيس المخلوع أن روج لها عامي ٩٦م و ٩٧م إلا أنها فشلت وتظهر اليوم على السطح بقوة أمن قبل عدد من المسئولين المحليين والترويج لها بمبررات متعددة كما تذكرها اللجان المكلفة بمهمة لهذا الشان.

و قد تصبح سيئون محافظة مستقلة بذاتها ماليا واداريا خلال هذا الفصل بعدما باتت عوامل اعلانها محافظه جديده قاب قوسين او ادنى في الواقع بقيام مسؤولين ووجهاء ومناصب ومشايخ وعدد من منظمات المجتمع المدني الذين وقعوا مذكرة رفعت الى كل من الفريق علي محسن الاحمرنائب الرئيس و د. احمد بن دغر رئيس الوزراء بهذا الشان

وقد سربت مصادر بسكرتارية نائب الرئيس احتمالية اعلان حضرموت الوادي والصحراء محافظةبقرار جمهوري سواء في ظل وضع اقليم حضرموت او بدونه وبذلك يصبح اقليم حضرموت يضم خمس محافظات شبوة المهرة سقطرى حضرموت الساحل وحضرموت الوادي .

*- المكلا اليوم –

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