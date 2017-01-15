ياسين نعمان : استهداف الامارات هو استهداف للحلم العربي

الأمارات العربية المتحدة البلد الذي اذا ذكر بين دول العالم تجسدت فيه قدرات العقل العربي الفعّال في البناء والتطور والاستقرار ، تلك القدرات التي أهدرتها أنظمة الاستبداد في اكثر من بلد عربي

. الامارات هي البلد الذي يختزن الامل الكبير والحلم الأكثر وضوحاً لكل الأمة بأنه لا يأس ولا انكسار مع العمل المخلص والعلمي والمثابر …العمل الذي لا نهايات لطموحه …كل منجز فيه يفتح الباب لمنجزات اكبر واكثر أهمية ، ومنه تتوالد الفرص وتتجدد على قاعدة أوسع من الطموح والنجاحات كما يعكسها الواقع المعاش في هذ البلد.

لا يستطيع الاٍرهاب ومن يقف وراءه ان يعيق عجلة النهوض الكبير في هذا البلد الذي يشكل بالنسبة للعرب جميعاً حافزا لاختراق حاجز التخلف الذي شيدته سنوات القهر والفساد والفشل على اكثر من صعيد في معظم البلاد العربية وذلك لما اثبته العقل هنا من قدرات ضخمة على هزيمة التخلف حينما تقف وراء هذا العقل إرادة سياسية ومجتمعية تعرف ماذا تريد ، وتعرف كيف تدير هذه الإرادة.

لا غرابة بعد ذلك ان يكون استهداف الامارات هو استهداف للحلم العربي للخروج من كابوس التخلف بكسره من خلال استهداف عقله الفعّال والذي يتجلى بكل وضوح في نجاحات هذه الدولة العربية الفتية

*- ياسين سعيد نعمان

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