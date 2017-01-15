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قافلة غذائية مقدمة من أبناء مصينعة شبوه للمقاتلين في جبهة عسيلان (صور)

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الأحد 15 يناير 2017 06:55 مساءً

 

من قلب المصينعه الى جبهة بيحان الصمود دعما ومساندة للابطال في جبهات الشرف والكرامة

وصول القافلة الغذائيه القادمه من أبناء المصينعه شبوه إلى جبهة بيحان هذا اليوم 15 يناير 2017 م وكان في إستقبال تلك القافله مدير المديرية الشيخ علي أحمد الحجري والشيخ ناجي بن صالح شليل وأركان حرب اللواء 19 مشاه العميد عبدالله سعيد الاسلمي وآخرين من أبناء بيحان. ..

نسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى على دعمهم ومساندتهم لاخوانهم المرابطين بجبهات القتال ...

 

 

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