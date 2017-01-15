محافظ حضرموت يصف السلطة بوادي حضرموت بالقيادة الضعيفة ويوجه لها الانذار الاخير

في خطاب ألقاه بالامس بمناسبة إشهار المنتديات الطبية بالمحافظة

أهلنا وأبنائنا في الوادي والصحراء يعانون من قلة تدبير القيادة الموجودة هناك وضعفها في إدارة الملف الأمني والخدمات وتطبيع الحياة ومعالجة القضايا الحيوية أولاً بأولاً ويشغلون انفسهم بقضايا ثانوية مما يوقعهم في بعض التجاوزات

بالرغم من التسهيلات والمعالجات التي قدمناها لهم لحل الإشكاليات في كثير من المجالات الخدمية لتخفيف معاناة المواطنين وللأسف لم يواكبون

وقد وجهنا إليهم إنذراً أخيراً بخصوص تلك التجاوزات وضرورة ضبط الأمن والاستقرار والخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وبعد هذا الكلام لن أتراجع في فرض سلطة المحافظة واتخاذ الإجراءات بإقالة ومحاسبة كل المقصرين في أداء مهامهم والمتسببين والمتساهلين في الانفلات والاختراق الأمني الحاصل

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