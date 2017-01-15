المليشيات وخطرها .. إن لم يتدارك الأمر !!

مع إيماني المطلق اننا في الجنوب لن نعيش وضع أسوأ من الوضع السابق وتحديدا منذ ان احتل نظام صنعاء الجنوب في يوم 7يوليو عام 1994م المشؤوم ...

لكن ما وصل اليه الوضع اليوم في الجنوب عامة وعدن خاصة جعل الكثير يشعر بالقلق وذلك لما يجري على ارض الواقع في عدن ! حيث أصبح الوضع العام يقلق الكثير خصوصا في ظل فوضى ( المليشيات)

وما حدث بالأمس وقبله شيء مؤسف جدا بغض النظر عن المتسبب او تلك المليشيات المختلفة مع بعضها البعض ... عدن تحررت ! لكن لم تتحرر من المليشيات وفي كل يوم تولد مليشيا وقائد !

بمعنى أوضح ان خطر المليشيات اصبح هو الخطر الأكبر على الجنوب وخطرها يمثل خطر تلك الأحزاب السياسية المعروفة بعدائها للجنوب ارضا وانسانا ! ولا نستبعد ان تكون بعض تلك المليشيات هي أوجه أخرى ( لأحزاب) طالما نادى الكثير ونبه الى خطورتها على الجنوب !

مع مرور الوقت وتسارع الاحداث أصبحت المليشيات للأسف هي من يهدد الامن والاستقرار ! نقول المليشيات مع احترامنا وتقديرنا لبعض القيادات في بعض المليشيات الذين يعملون بنية صادقة ويبذلون جهود جبارة من اجل استتباب الامن والاستقرار في ربوع عدن ! لكن نظافتهم وصدق عملهم لا يعفيهم من ان يكونوا جزء من الخطر القادم الذي سيهدد عدن خاصة والجنوب عامة !ومن هنا نقول لهؤلاء القيادات والمشهود لهم بنضالهم ودفاعهم عن عدن

نقول لهم آن الأوان اليوم ان تكونوا اول من يتنازل عن تلك المليشيات وتلك المسميات التي لا يمكن للوطنية الشريفة فيها لا يمكن لها ان تحقق أي تقدم في ترسيخ الامن والاستقرار طالما هناك أيضا ( مليشيات)

قد تعمل وفقا لمصالحها وانتماءاتها الحزبية ! نطالب قيادات تلك المليشيات ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه شعب قدم قوافل الشهداء في حروب التحرير ولازال يعاني حتى اللحظة من آثار تلك الحروب الخبيثة ! نطالبهم باسم الشهداء والجرحى ان يتخلوا عن تلك التسميات الخطيرة التي ستجر الوطن الى كوارث سيقول الكثير يومها ( سلام الله على عفاش)

اليوم يجب توحيد تلك المليشيات والقيادات تحت اسم الوطن الجنوب لا سواه ان ارادوا السلامة جميعا ! وإلا يجب عليهم ان يعلموا انه ليس باستطاعة قائد مليشيا او فئة معينة ان يسيطر او ينهب او يحقق ما يخطط له أعداء الوطن !

الجميع سيدخل في دوامة تنهي الجميع وتعيد الاحتلال بأبشع صورة بالتأكيد بعده لن تقوم قائمة للجميع ! يا قيادات تلك المليشيات الشرفاء كونوا اول المتطوعين من أجل وطن آمن !

كونوا اول من سيسجل لهم التاريخ هذا العمل الوطني الأكبر من أي عمل سبقه ألا وهو (وحدة تلك المليشيات والتفاهم الاخوي الوطني حول ترتيب كل الأمور المتعلقة بالقيادات والافراد ... لتكن قوة تحمل اسم وطن وقياداتها لا تختلف على مصلحة معينة وتظل تتبادل اطلاق النار في احياء عدن لتزرع الرعب والخوف في قلوب النساء والأطفال الذين يتطلعون اليكم بانكم حامي حما هذا الوطن واطفاله وشيوخه ونسائه وانكم من يعلق الكثير عليكم آمال كبيرة في تحقيق ما يصبو اليه هذا الوطن والشعب الذي قدم الكثير من التضحيات في سبيل تحرره ! فكونوا معه ولا تكونوا (مليشيات) تتناحر على مصالح معينه بالتأكيد سيستغلها أعداء الوطن وسيحولكم الى مليشيات تعيد الوطن وتلك التضحيات الى نقطة الصفر.

اللهم اني بلغت فأشهد

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