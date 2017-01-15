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المقاومة تسيطر على دبابات ومدافع بموقع جبل الخزان ووصول تعزيزات كبيرة للميليشيات في كهبوب والمضاربة

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شبوه برس - خاص - باب المندب
الأحد 15 يناير 2017 06:22 مساءً

 

أصدرت قيادة المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب أمس بياناً أكدت فيه أن القيادة العامة لجبهة باب المندب تجدد التزامها وكافة جنود الجبهة بالسير على خطى الشهداء الأبطال لدحر المليشيات المتمردة وتطهير البلاد من رجسهم ومعهم الأبطال من الجيش الوطني ومساندة الأشقاء بالتحالف العربي وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة .

وجاء في سياق البيان : " بتوفيق من الله عز وجل وبهمة أبطال المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب وتحت قيادة القائد العام للجبهة قائد معركة (الرمح الذهبي) / لؤي الزامكي "أبو نزار" تمكن الأبطال من السيطرة على جبل الخزان بالكامل , حيث اقتحم الأبطال متارس عناصر المليشيات واشتبكوا معهم وجهاً لوجه وتم قتل وجرح العشرات منهم وأسر 6 من عناصرهم وفرّ البقية تاركين خلفهم أسلحتهم التي غنمها الأبطال" .

وقال البيان : " إن رجال المقاومة قد اكتشفوا وجود معسكرٍ جاهز فوق الجبل وليس موقعاً عادياً كما كان يخيل للجميع , وتمت السيطرة على الموقع العسكري واغتنام 8 دبابات ومدفع B10 والكثير من الأسلحة المتنوعة كالدوشكا والبيكا و العديد الأسلحة الخفيفة , كما تم اغتنام مخزن مليء بالذخيرة وتفجير مخازن أخرى خلال الاشتباكات وكذا اغتنام 7 دراجات نارية يستخدمها عناصر المليشيات بالتنقل " .

إلى ذلك قالت مصادر بجبهة المحاولة غربي المضاربة بأن تعزيزات جديدة دفعت بها  المليشيات  بعد عصر أول أمس الجمعة  لمنطقة صنفت والتي تشهد فيها  جبهة المحاولة غربي المضاربة  مواجهات عنيفة في مواقع بغربي صنفت وشرقي كهبوب منذ الأسبوع الفائت وأكدت تلك المصادر أن المليشيات تسعى للسيطرة على مواقع لها في السلسلة الجبلية صنفت بغية تعزيز تواجدها بالجهة الشمالية لكهبوب والعمري .

وأشارت تلك المصادر بأن المليشيات انكسرت في مواجهات سابقة تمكنت فيها المقاومة من السيطرة الكاملة على سلسلة جبال صنفت وشرقي كهبوب بقيادة / عبدربه المحولي القيادي في المقاومة بمضاربة لحج ونائب وزير بشرعية هادي.

يذكر أن جبهة المحاولة غربي مضاربة لحج من أشد الجبهات سخونة ومواجهات مستمرة لتماسها بوازعية تعز والاحيوق وذباب غربا وأفضت مواجهات مؤخرا مطلع الأسبوع الفائت بسقوط مواقع جديدة وتحريرها من المليشيات بغربي صنفت وكهبوب واستشهد ثلاثة من أبطال المقاومة وجرح آخر في تلك المواجهات التي استخدمت

 

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