‘‘بن بريك‘‘ قدم إلى حضرموت ليعيد لها حقوقها وثروتها

ليس دفاعا عن احمد سعيد بن بريك ...ولكن احقاقا للحق ...هذا الرجل ربما تكون شهادتي فيه مجروحة ﻻنه اخي وصديقي مند امد طويل جدا ...

ولكن في هذه الظروف الصعبة والتاريخية والمحنة الكبيرة التي نمر بها ... كان وﻻبد لي ان اتحدث ...فبن بريك اقول لمن ﻻ يعرفه بان تاريخه النضالي والعسكري والسياسي بدا منذ عام 1968 وهو واحد من جيل العمالقة القلاءل الذين ﻻزالو على قيد الحياة ، قدم الى حضرموت عندما عين محافظا لها قبل عدة اشهر وهو يحمل كفنه على يده ...

اﻻيكفي ذلك ليقف الكل الى جانبه سلطة ومواطنين ومنظمات مجتمع مدني وقبائل ومسؤولين ...

بن بريك قدم الى حضرموت تاركا وراءه كل شيئ حتى عائلته ليفتدي حضرموت والجنوب بدمه وروحه ...ولم يات بحثا عن الجاه والمال والسلطة ...انما السلطة هي من سعت اليه ...علما بانه سليل اسرة حكمت الشحر اكثر من مائة عام ...

اتى الينا هدا الرجل لينهض بحضرموت في كل المجاﻻت جاء ليثبت اﻻمن واﻻمان ويفعل دور السلطة القضائية واجهزة اﻻمن ويعزز دور القوات المسلحة جنبا الى جنب مع اخيه البحسني...وليوفر الخدمات اﻻساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم والطرقات...الخ، فلمادا ﻻ يريد البعض اﻻ ان يقف حجر عثرة في طريقه واعني بالبعض ...بعض المسؤولين في الحكومة ...فيا بعض حكومتنا المؤقرة يجب ان تعلموا ان بن بريك لم بحث

لم يأت "بن بريك" بحثا عن (نصيب) له في ثروة حضرموت بل جاء بحثا عن نصيب حضرموت وبالتالي الجنوب في هذه الثروة ، ارجو ان يعي هدا البعض (انه مش كل الطير يتاكل لحمه) فالجنوب ايها الواهمون لم يعد جنوب اﻻمس ...وسيظل الجنوب عصيا عليكم ...وستظل حضرموت عصية عليكم ...وسيظل بن بريك عصيا عليكم ...ﻻن وراءه شعب لم تعد تنطلي عليه اﻻعيب الفيد..

*- القاضي محمد الحاج محمد – عدن

اتبعنا على فيسبوك