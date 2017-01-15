اختتام المجالس النبوية السنوية بمدينة الشحر (صور)

بحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ وشقيقه الحبيب عطاس بن حفيظ اختتمت مساء الجمعة ليلة 16 ربيع ثاني 1438هـ المجالس النبوية السنوية بمسجد الشيخ فضل بمدينة الشحر.

كان الختام بهيجا رائعا حضرته جموع غفيرة من أبناء المدينة والمناطق المجاورة اكتظ بهم مسجد الشيخ فضل بدأ المجلس بقراءة السيرة النبوية من كتاب (مفتاح الأنوار) - للعلامة الحبيب عبدالله بن عبدالرحمن بن الشيخ ابي بكر بن سالم - تخلله عدد من الأناشيد والمدائح المصطفوية .

وبعد الأذان ختم سبعة من طلاب الرباط القرآن الكريم أمام المشايخ والحضور الكرام وتم تكريمهم من قبل الحبيب عمر .توالت بعد ذلك الكلمات من عدد من الدعاة الأجلاء وكان مسك ختامها كلمة الحبيب عمر بعنوان (مدارك الاستماع والوجهات وعظيم عواقبها).

والجدير بالذكر أن مدينة الشحر تحتفي منذ أكثر من ثمانين سنة بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث تبدأ فيها المجالس النبوية في مطلع ربيع الأول وتستمر حتى منتصف شهر ربيع الثاني على مدى خمس وأربعين ليلة تنتقل بين معظم مساجد مدينة الشحر.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ونسال المولى عز وجل أن يجعل الخاتمة خاتمة خير ونفع وصلاح لأحوالنا خاصة وأحوال المسلمين عامة ويفرج عنهم الكروب والحروب وضنك العيش ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحفظنا من الفتن والمحن والمعاصي والحمد لله رب العالمين

اتبعنا على فيسبوك