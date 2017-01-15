عاش أبو طاهش، أبو ناهش،أبو شجاع، و لتذهب عدن إلى الجحيم !!

لازالت التحليلات تتوالى عن السبب .. فلان والعلة من الزعطان، الجماعة الفلانية هم اللي عملوا كذه، أبو جدتي هو المسؤول على اللي حصل... ولازال التطبيل مستمر أيضاً، والنعم بأبو طاهش، حيابك يأبو ناهش، كلنا أبو باسط ونحنا مع أبو شجاع، وأعلام فتان وإعلاميين حق فتن وحق جيوبهم وضاعت عدن فطيس طز بأبوها، أهم شيء نهبنا بسطتنا قتلنا، فلتذهب عدن وتحرق بجاز لعن الله اللي كان السبب.

أقولها كلمة للشباب وخدوها مني والله والذي رفع السماء سبع، لن تبنى عدن بغير العلم كما بنوها أبائنا وأجدادنا، دعوهم يقتلوا بعض، أتركوهم يحرقوا بعض سيموتون في الشوارع مثل الكلاب كل واحد يقتل الثاني وسيأتي اليوم الذي تلفضهم فيه عدن كما لفضت من سبقوهم، أبعدوا عن أهل الفتن ودعوكم من اعلاميي الجيب والمحللين الدجالين، لن ينفعكم غير العلم وحب الخير لبعض والحب لمدينتكم، لن تنفعكم تحليلاتهم التي يدسون فيها السم بالعسل، أنتبهوا لأنفسكم ولعلمكم ولخير مدينتكم ..

والله ثم والله لن تحصلوا شي في الجري وراء ابو فلان أو زعطان كلهم حق جيوبهم ومصالحهم الخاصة، أتركوهم ولاتشجعوهم بالتطبيل لهم، لأن الذي أوصلنا لهذا هو تشجيعكم لهم ومناصرتكم لهم بالحق والباطل حتى وصل بهم الحال إلى تدمير مدينتنا التي عرفت على مر التاريخ بأنها مدينة السلام والتعايش الاجتماعي. أجعلوا من العلم والكتاب هدف تسعون إليه بدلا من السلاح الذي دمر حياتنا وقتل شبابنا.. اللهم أني بلغت اللهم فأشهد.

بلال غلام حسين

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