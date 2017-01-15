منذ
‘‘بن بريك‘‘ قدم إلى حضرموت ليعيد لها حقوقها وثروتها
  ليس دفاعا عن احمد سعيد بن بريك ...ولكن احقاقا للحق ...هذا الرجل ربما تكون شهادتي فيه مجروحة ﻻنه اخي وصديقي مند امد طويل جدا ... ولكن في هذه الظروف الصعبة والتاريخية والمحنة الكبيرة التي نمر بها ... كان وﻻبد لي ان اتحدث ...فبن بريك اقول لمن ﻻ يعرفه بان تاريخه النضالي والعسكري
منذ 6 دقائق
اختتام المجالس النبوية السنوية بمدينة الشحر (صور)
  بحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ وشقيقه الحبيب عطاس بن حفيظ اختتمت مساء الجمعة ليلة 16 ربيع ثاني 1438هـ المجالس النبوية السنوية بمسجد الشيخ فضل بمدينة الشحر. كان الختام بهيجا رائعا حضرته جموع غفيرة من أبناء المدينة والمناطق المجاورة اكتظ بهم مسجد الشيخ فضل بدأ
منذ 12 دقيقه
عاش أبو طاهش، أبو ناهش،أبو شجاع، و لتذهب عدن إلى الجحيم !!
  لازالت التحليلات تتوالى عن السبب .. فلان والعلة من الزعطان، الجماعة الفلانية هم اللي عملوا كذه، أبو جدتي هو المسؤول على اللي حصل... ولازال التطبيل مستمر أيضاً، والنعم بأبو طاهش، حيابك يأبو ناهش، كلنا أبو باسط ونحنا مع أبو شجاع، وأعلام فتان وإعلاميين حق فتن وحق جيوبهم
منذ 13 دقيقه
سيادة الرئيس ‘‘هادي‘‘ : بعض القادة جزء من الارباك يحكمهم المزاج الشخصي ويعتبرون أنفسهم شيوخ قبائل
  بأيجاز شديد نطرح لكم اهم اسباب الإشكالات والارباك والخلل المؤسسي في الجانب الأمني في العاصمة عدن من وجهة نظرنا كمايلي.. اولا..عدم تفعيل دور اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ وفقا للقانون وهذا سبب جوهري لغياب اهم مؤسسة تقوم بالاشراف والتنسيق لمركزية وحدة القرار.. ثانيا.. ان
منذ 17 دقيقه
نجاح في حضرموت وفشل ذريع في عدن :
  نجحت حضرموت حين اصرت قياداتها وسلطاتها على رفض اي مقاومة وتحت اي مسمى خارج اطار الجيش والامن , وهي تحصد ثمار مازرعت امن وامان وتثبيت لمؤسسات الدولة . ونجحت ايضا قيادات وسلطات لحج , وبشكل يبعث على الرضأ , وبدأت لحج تتعافى بعد ان كانت وكرا للبلاطجة والارهاب , والفرق واضح
الرئيسية اخبار المحافظات سيادة الرئيس ‘‘هادي‘‘ : بعض القادة جزء من الارباك يحكمهم المزاج الشخصي ويعتبرون أنفسهم شيوخ قبائل
اخبار المحافظات

سيادة الرئيس ‘‘هادي‘‘ : بعض القادة جزء من الارباك يحكمهم المزاج الشخصي ويعتبرون أنفسهم شيوخ قبائل

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 15 يناير 2017 11:49 صباحاً

 

بأيجاز شديد نطرح لكم اهم اسباب الإشكالات والارباك والخلل المؤسسي في الجانب الأمني في العاصمة عدن من وجهة نظرنا كمايلي..

اولا..عدم تفعيل دور اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ وفقا للقانون وهذا سبب جوهري لغياب اهم مؤسسة تقوم بالاشراف والتنسيق لمركزية وحدة القرار..

ثانيا..

ان قادة الوحدات العسكرية والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعه ولوزارة الداخلية المستحدثة و المتواجده في عدن اصبح بعض هؤلا القادة جزء من الارباك والاشكالات يحكمهم المزاج الشخصي ويعتبرون أنفسهم  كأنهم شيوخ قبائل ولايحتكمون لأي معايير قانونية انضباطية عسكرية كمنتمين لمؤسسة عسكرية حيادية بل يزجون بأنفسهم بقضايا جانبية خارج مهنتهم الوطنية بل و يصدرون بيانات ويسجلون مواقف سياسية ويكونوا جزء من المشاكل والخلافات بالمدينه..

 

..ختاما

سيادة الرئيس

ان عدن لم تشهد بتاريخها السياسي والأمني والعسكري تغييب للجنة الأمنية الا في هذه الفترة العصيبة التي تحتاجها المدينة اكثر من اي وقت مضى..

 

 ان ماشاهده اليوم اغلب سكان عدن من تحركات لأطقم عسكرية تابعة للجيش وعربات وسيارات مصفحة وجيش من الجنود والضباط تركوا معسكراتهم وخرجوا بشأن امور بسيطة من اختصاص ضابط شرطه وفوق ذلك تورد اسمائهم وصفاتهم ببيان رسمي يسجلون مواقف تتنافى مع النظام والقانون و تتنافى مع توجيهاتكم الصادرة اليوم التي رحب بها سكان عدن وايدوها تأييد مطلق...

 

لذلك فان تفعيل وتطبيق القانون حسب توجيهاتكم اليوم لابد يلتزم به الجميع وخصوصا قادة الجيش قبل غيرهم من المواطنين ..

 

*- المحامي يحي غالب الشعيبي

عدن 14يناير 2017

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة