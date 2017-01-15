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نجاح في حضرموت وفشل ذريع في عدن :
  نجحت حضرموت حين اصرت قياداتها وسلطاتها على رفض اي مقاومة وتحت اي مسمى خارج اطار الجيش والامن , وهي تحصد ثمار مازرعت امن وامان وتثبيت لمؤسسات الدولة . ونجحت ايضا قيادات وسلطات لحج , وبشكل يبعث على الرضأ , وبدأت لحج تتعافى بعد ان كانت وكرا للبلاطجة والارهاب , والفرق واضح
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الأحد 15 يناير 2017 11:46 صباحاً

نجاح في حضرموت وفشل ذريع في عدن :

شفاء الناصر
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نجحت حضرموت حين اصرت قياداتها وسلطاتها على رفض اي مقاومة وتحت اي مسمى خارج اطار الجيش والامن , وهي تحصد ثمار مازرعت امن وامان وتثبيت لمؤسسات الدولة .

ونجحت ايضا قيادات وسلطات لحج , وبشكل يبعث على الرضأ , وبدأت لحج تتعافى بعد ان كانت وكرا للبلاطجة والارهاب , والفرق واضح لاينكرة الا جاحد او مكابر .

 

وفشلت قيادات وسلطات عدن حين تركت الحبل على الغارب , وتقاعست نخبها عن القيام بدورها المناط بها , واصبح السلاح بين رفاق السلاح سيد الموقف عند حدوث ادنى مشكلة , ووصل الامر الى حد التعدي بالسلاح على مرافق الدولة , وكل قائد لديه مليشيات خاصه به وبقوة السلاح يفرض مايريد دون اعتبار للقانون والنظام ..

 

اما الحلول فحدث ولا حرج , وهي لاتختلف عن حلول قبائل الشمال .. في صنعاء يعقرون ثور , وفي عدن يشكلون لجان للوساطة ويصدرون بيان يلقي باللوم على المفسبكين .

 

شفاء الناصر

 

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