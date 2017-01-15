منذ
‘‘بن بريك‘‘ قدم إلى حضرموت ليعيد لها حقوقها وثروتها
  ليس دفاعا عن احمد سعيد بن بريك ...ولكن احقاقا للحق ...هذا الرجل ربما تكون شهادتي فيه مجروحة ﻻنه اخي وصديقي مند امد طويل جدا ... ولكن في هذه الظروف الصعبة والتاريخية والمحنة الكبيرة التي نمر بها ... كان وﻻبد لي ان اتحدث ...فبن بريك اقول لمن ﻻ يعرفه بان تاريخه النضالي والعسكري
منذ 6 دقائق
اختتام المجالس النبوية السنوية بمدينة الشحر (صور)
  بحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ وشقيقه الحبيب عطاس بن حفيظ اختتمت مساء الجمعة ليلة 16 ربيع ثاني 1438هـ المجالس النبوية السنوية بمسجد الشيخ فضل بمدينة الشحر. كان الختام بهيجا رائعا حضرته جموع غفيرة من أبناء المدينة والمناطق المجاورة اكتظ بهم مسجد الشيخ فضل بدأ
منذ 11 دقيقه
عاش أبو طاهش، أبو ناهش،أبو شجاع، و لتذهب عدن إلى الجحيم !!
  لازالت التحليلات تتوالى عن السبب .. فلان والعلة من الزعطان، الجماعة الفلانية هم اللي عملوا كذه، أبو جدتي هو المسؤول على اللي حصل... ولازال التطبيل مستمر أيضاً، والنعم بأبو طاهش، حيابك يأبو ناهش، كلنا أبو باسط ونحنا مع أبو شجاع، وأعلام فتان وإعلاميين حق فتن وحق جيوبهم
منذ 13 دقيقه
سيادة الرئيس ‘‘هادي‘‘ : بعض القادة جزء من الارباك يحكمهم المزاج الشخصي ويعتبرون أنفسهم شيوخ قبائل
  بأيجاز شديد نطرح لكم اهم اسباب الإشكالات والارباك والخلل المؤسسي في الجانب الأمني في العاصمة عدن من وجهة نظرنا كمايلي.. اولا..عدم تفعيل دور اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ وفقا للقانون وهذا سبب جوهري لغياب اهم مؤسسة تقوم بالاشراف والتنسيق لمركزية وحدة القرار.. ثانيا.. ان
منذ 17 دقيقه
نجاح في حضرموت وفشل ذريع في عدن :
  نجحت حضرموت حين اصرت قياداتها وسلطاتها على رفض اي مقاومة وتحت اي مسمى خارج اطار الجيش والامن , وهي تحصد ثمار مازرعت امن وامان وتثبيت لمؤسسات الدولة . ونجحت ايضا قيادات وسلطات لحج , وبشكل يبعث على الرضأ , وبدأت لحج تتعافى بعد ان كانت وكرا للبلاطجة والارهاب , والفرق واضح
الرئيسية اخبار المحافظات المليشيات قبل إخراج المعسكرات : الدعوات المشبوهة ل ‘‘بن دغر‘‘ و ‘‘حسين عرب‘‘ !!
اخبار المحافظات

المليشيات قبل إخراج المعسكرات : الدعوات المشبوهة ل ‘‘بن دغر‘‘ و ‘‘حسين عرب‘‘ !!

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 15 يناير 2017 11:45 صباحاً

 

إن الدعوات الاخيرة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر و نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب لإخراج المعسكرات و قوات الحزام الأمني من مدينة عدن كانت دعوات مشبوهة و غير مسؤولة و أرادوا منها العودة بنا مجدداً إلى مربع الصفر و دعوة صريحة للانفلات الأمني و تسليم عدن لأمراء الحروب و زعماء البلاطجة المأجورين ، عن أي داخلية و قواتها يتحدثون بن دغر وبن عرب و أين هي قوات وزارة الداخلية على أرض الواقع فلم نشاهد أو نسمع عن قوات الامن الخاصة و شرطة النجدة و الامن العام و غيرها من التشكيلات العسكرية لوزارة الداخلية إلا في الاحتفالات و الاستعراضات وأثناء صرف الرواتب و التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني .

 

أحداث 2017-1-13م رغم أنها أليمة من حيث توقيتها و حدوثها وقد أسقطت جميع تلك الشعارات التي أرادو من خلالها الضحك على الشعب بوحدة الصف الذي لم ولن يتوحد أبداً بتلك الطريقة ، وكانت تلك المواجهات بسبب مشكلة صغيرة بغض النظر عن نوعيتها و تدحرجت تلك المشكلة سريعاً لتصبح أزمة و تطورت فأصبحت مواجهات مسلحة عنيفة  بسبب الاصطفاف و الشحن المناطقي تجاه الطرف الاخر و نسوا تلك المشكلة الصغيرة لانها لم تكن سوى فتيل لإشعال مواجهات كانوا مستعدين لها في أي لحظة ، مما إدى إلى تفجير الوضع بسرعة قياسية و بطريقة هيستيرية عنيفة غير مبالين بمصالح وسلامة الوطن و المواطن .

 

و أتوقع تفجير الوضع مرةً أخرى وقد يكون في موقع أخر بسبب وجود أسباب و مسببات تفجيره وعدم تشخيص المشكلة بطريقة عقلانية صحيحة و معاقبة و محاسبة من تسبب بها ، كان الأحرى برئيس الوزراء ووزير الداخلية المطالبة بحل تلك المليشيات و إنضمامها للقوات الشرعية و من يرفض ذلك سيعتبر جماعة إرهابية ، كان الأحرى برئيس الوزراء ووزير داخليته المطالبة بتسليم سلاح المليشيات  للدولة أو إخراجهم من عدن إلى جبهات القتال في العند و باب المندب و غيرها من ساحات الشرف و العزة و الدفاع عن الوطن .

 

أحسنت صُنعً الامارات عندما جعلت نوعية التسليح لدى جميع الأطراف الجنوبية شرعية و مقاومة تسليح خفيف و متوسط فقط ، لإدراكها أن الأطراف الجنوبية غير ناضجة بعد ، وغير مؤتمنة على إستلام و إستخدام السلاح الثقيل من دبابات و طائرات و مدفعية و كاتيوشا وغيرها ، أجزم أنه لو كانت تلك الأسلحة الثقيلة بأيدينا لما تأخر طرف من الأطراف المتصارعة المتنازعة على السلطة في إستخدامها على نطاق واسع و إدخال البلاد و العباد في نفق مظلم يعلم الله وحده كيفية الخروج منه و نتائجه .

لا أرى خيراً في هذه الحكومة وفي كثير من وزرائها الذين لم يقدموا أي رؤية لعملهم أو خدمات أو مشاريع أو حتى المباشرة و مزاولة أعمالهم في مكاتبهم لتطبيع الحياة ، غير مكوثهم بجانب الرئيس في قلعة المعاشيق للأكل و النوم و إصدار مزيداً من القرارات لترتيب أوضاع الحبايب قبل الرحيل عن كرسي الرئاسة و الحكومة .

المعذرة لستم قادة ولا مسؤولين تصلحون لقيادة الوطن في هذه المرحلة ، المرحلة الاستثنائية تحتاج لقادة و لمسؤولين إستثنائيين على قدر كبير من تحمل المسؤولية و قلب كبير يسع أبناء الوطن جميعاً ولا ينحاز لفئة أو منطقة معينة دون سواها ، السيد الرئيس السادة الحكومة إنكم لا تمتلكون مهارات و قدرات إستثنائية لتواكبوا الأحداث و الأزمات ولا تمتلكون حلول سريعة و جريئة صحيحة إنما العكس فقد زدتم الوضع تعقيداً ، المعذرة السيد الرئيس أنتم عبارة عن مدرب فاشل لمنتخب الفشل و تريدون أن تلعبوا في دوري المحترفين لكأس الامم الأوروبية لتحققوا نتائج مشرفة وهنا تكمن المشكلة أو المعضلة .

الاحداث الاخيرة في عدن و تدخل الوساطات و المساواة بين المجرم و الجندي البريء وبين القوات الحكومية الرسمية التي قامت بواجبها  وبين مليشيات خارجة عن القانون تعتبر جريمة بحق الوطن و المواطن و جريمة ضد الامن و الاستقرار و مكافئة للمعتدين الذين سيشعرون بالنصر و بشرعية وجودهم و سلاحهم .

 

*- أحمد سعيد كرامة – كاتب ومحلل سياسي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة