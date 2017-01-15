محافظ حضرموت يهدد بإتخاذ اللأزم جراء تجاوز الخطوط الحمراء

حذر محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك من تجاوز الصلاحيات .. مؤكداً بأنه لن يتراجع في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوأد مثل هذه التجاوزات وفرض هيبة السلطة.

وقال خلال إشهار منتدى الفرق الطبية بحضرموت، اليوم، ان "السلطة في حضرموت هي تحت مظلة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وهي تستمد قوتها من هذا القائد الفذ وطالما وانه يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية" موضحًا بان حضرموت مجتمع وسلطة هي سند للشرعية وداعمه لها.

وأضاف : " نجاحنا في تسيير شؤون الخدمات بالمحافظة ونحن لا نمتلك موازنة ولا رصيد يؤمن هذه الخدمات ولا نمتلك الامكانيات اللوجستية التي تؤمن استمرارية الخدمات تعليم وصحة ومياه وكهرباء ومشتقات نفطية وغيرها والحفاظ على الأمن وتحقيقه" وقال " سوف نسعى إلى مزيد من الجهد لتحقيق الأمن والأمان والانتقال الى دولة المؤسسات لتكون فاعلة توجد لخدمة المواطن".

ولم يخف محافظ حضرموت الصعوبات الماثلة أمام السلطة المحلية مؤكدًا "بأنها ستستمر بكل طموح وموحدة في مواجهة حلقات التآمر مهما كانت" إلا إنه قال : "بعض القيادات في الشرعية يجبرونا على اتخاذ قرارات لا يحمد عقباها وبالتالي يجب أن يكون مقابل هذا اصطفاف متبادل وفي هذه الظروف الاستثنائية" منوهًا إلى أن المجتمع في حضرموت سيكون مدافعًا عن حقوقه وبشكل أقوى" ..

وأشار بن بريك إلى أن القيادة الحالية لحضرموت "المثلث ثلاثي الاضطلاع" منبعها واصلها يستند على تاريخ مجيد وعلى حكمة وتجربة , وجاءت من رحم المعاناة لانتشال مجتمعها من الحرمان في كل المجالات الخدمية , وبالتالي فهي غنية عن الاغراءات ولن تثنيها أن كانت مادة أو سلطة.

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