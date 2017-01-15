عن أحداث يوم أمس في عدن : لجان الوساطة حل غير قانوني وغير صحيح

فحوى المشكلة هو: (أن عناصر مسلحة غير نظامية أثارت فوضى في المدينة، فتدخل أمن عدن حسب صلاحياته الأمنية وقام بضبط تلك العناصر المسلحة، ثم تداعت تعزيزات من قبل أنصار العناصر المسلحة الغير نظامية، فحدث ما حدث).

ما قام به أمن عدن هو تصرّف صحيح وقانوني، لكنه لا يُناسب الوضع المحتقن، كون الطرف الآخر أيضاً يملك سلاح. ومن شأن الاصطدام معه أن يفضي إلى ما رأيناه.

والحل الذي اُتخذ من قبيل تشكيل لجنة وساطة هو غير قانوني وغير صحيح، لكنه يُناسب الوضع المحتقن، وحالة انتشار السلاح مع أطراف غير رسمية.

كنّا بين مشكلتين. بين تصرف غير قانوني من شأن حله بطريقة قانونية أن يُفجّر مشكلة أكبر، وبين حل غير قانوني من شأن اتخاذ غيره أن يعمّق المشكلة!

عادت الأمور إلى طبيعتها اليوم، لكنها مستقبلاً مرشحة لتكرار مثل هذه الحادثة، سواءً من قِبل الفصيل المسلح الذي أثار مشكلة اليوم، أو من فصيلٍ آخر، طالما ظلت شوارع عدن مرتعاً خصباً لانتشار السلاح الغير نظامي!

الحل يكمن في دمج القوات الغير قانونية في الأجهزة العسكرية، وبهكذا نضمن إلتزامهم بالنظام العسكري، وحرمة استخدام السلاح في غير محله وأمره.

محمد عبدالله الصلاحي

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