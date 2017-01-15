منذ
محافظ حضرموت يهدد بإتخاذ اللأزم جراء تجاوز الخطوط الحمراء
  حذر محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك من تجاوز الصلاحيات .. مؤكداً بأنه لن يتراجع في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوأد مثل هذه التجاوزات وفرض هيبة السلطة.   وقال خلال إشهار منتدى الفرق الطبية بحضرموت، اليوم، ان "السلطة في حضرموت هي تحت مظلة الشرعية بقيادة رئيس
منذ دقيقتان
عن أحداث يوم أمس في عدن : لجان الوساطة حل غير قانوني وغير صحيح
  فحوى المشكلة هو: (أن عناصر مسلحة غير نظامية أثارت فوضى في المدينة، فتدخل أمن عدن حسب صلاحياته الأمنية وقام بضبط تلك العناصر المسلحة، ثم تداعت تعزيزات من قبل أنصار العناصر المسلحة الغير نظامية، فحدث ما حدث). ما قام به أمن عدن هو تصرّف صحيح وقانوني، لكنه لا يُناسب الوضع
منذ 11 دقيقه
وكيل أول حضرموت يستقبل الداعية الإسلامي عمر بن حفيظ..صور)
  (الصورة : اللواء البحسني يرفع قبعته تقديرا واحتراما للسيد بن حفيظ)   استقبل الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت اليوم بمنزله بمدينة المكلا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم. وكان ذلك بحضور محافظ محافظة
منذ 21 دقيقه
لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة بين علي محسن وصالح بل مصالح دائمة
  علق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الصادرة من تعز سمير رشاد اليوسفي على تعزية بعث بها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى أسرة اللواء علي محسن الأحمر في وفاة شقيقه مؤكدا ان العلاقة التي تحكم الرجلين هي ان لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة" .   وعلق
منذ 24 دقيقه
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 2700 سلة غدائية على سكان منطقة باب المندب
  وزعت هيئة الهلال الأحمر أول أمس الخميس، مساعدات إغاثية لكتن منطقة باب المندب، في إطار حملة غذائية تهدف للتخفيف من المعاناة الانسانية، التي يعشيها السكان في منطقة الساحل الغربي، جراء الحرب الدائرة لأكثر من عامين، وانعدام مصادر الدخل.   وقالت وسائل إعلام إماراتية أن
الرئيسية اخبار المحافظات عن أحداث يوم أمس في عدن : لجان الوساطة حل غير قانوني وغير صحيح
اخبار المحافظات

عن أحداث يوم أمس في عدن : لجان الوساطة حل غير قانوني وغير صحيح

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 15 يناير 2017 09:57 صباحاً

 

فحوى المشكلة هو: (أن عناصر مسلحة غير نظامية أثارت فوضى في المدينة، فتدخل أمن عدن حسب صلاحياته الأمنية وقام بضبط تلك العناصر المسلحة، ثم تداعت تعزيزات من قبل أنصار العناصر المسلحة الغير نظامية، فحدث ما حدث).

ما قام به أمن عدن هو تصرّف صحيح وقانوني، لكنه لا يُناسب الوضع المحتقن، كون الطرف الآخر أيضاً يملك سلاح. ومن شأن الاصطدام معه أن يفضي إلى ما رأيناه.

والحل الذي اُتخذ من قبيل تشكيل لجنة وساطة هو غير قانوني وغير صحيح، لكنه يُناسب الوضع المحتقن، وحالة انتشار السلاح مع أطراف غير رسمية.

 

كنّا بين مشكلتين. بين تصرف غير قانوني من شأن حله بطريقة قانونية أن يُفجّر مشكلة أكبر، وبين حل غير قانوني من شأن اتخاذ غيره أن يعمّق المشكلة!

عادت الأمور إلى طبيعتها اليوم، لكنها مستقبلاً مرشحة لتكرار مثل هذه الحادثة، سواءً من قِبل الفصيل المسلح الذي أثار مشكلة اليوم، أو من فصيلٍ آخر، طالما ظلت شوارع عدن مرتعاً خصباً لانتشار السلاح الغير نظامي!

الحل يكمن في دمج القوات الغير قانونية في الأجهزة العسكرية، وبهكذا نضمن إلتزامهم بالنظام العسكري، وحرمة استخدام السلاح في غير محله وأمره.

محمد عبدالله الصلاحي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة