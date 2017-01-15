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وكيل أول حضرموت يستقبل الداعية الإسلامي عمر بن حفيظ..صور)

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 15 يناير 2017 09:48 صباحاً

 

(الصورة : اللواء البحسني يرفع قبعته تقديرا واحتراما للسيد بن حفيظ)

 

استقبل الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت اليوم بمنزله بمدينة المكلا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم.

وكان ذلك بحضور محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ووزير الثروة السمكية فهد كفاين وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني ونائب وزير النفط أحمد باصريح والوكيل سعيد العمودي ومدير أمن ساحل حضرموت العميد أحمد باجوه.

 

وعدداً من مشائخ القبائل والشخصيات الاجتماعية والسياسية.

حيث رحب الشيخ عمرو بن حبريش بالعلامة الحبيب عمر بن حفيظ والوفد المرافق له، شاكراً له قدومه وزيارته لبيته في مدينة المكلا.

مشيداً بأدواره ومواقفه وكافة جهوده الخيرة التي يبذلها في توعية المجتمع، ونشره للفكر المعتدل بين أوساط المجتمع في الداخل والخارج والتي هي عامل ورافد مهم يسهم في استتباب واستقرار الأمن.

من جانبه أردف محافظ حضرموت اللواء الركن بن بريك ترحيبه بالعلامة الحبيب بن حفيظ، شاكراً له قدومه ومؤازرته لقيادة المحافظة المدنية والعسكرية مشيداً بدوره في نشر الوعي والفكر المعتدل بين أوساط المجتمع.

كما رحب أيضاً اللواء البحسني بالعلامة بن حفيظ

على قدومه لمدينة المكلا عاصمة حضرموت، مشيداً بأدواره الفعالة في نشر فكر يعزز ويسهم في ترسيخ قواعد الأمن، ويخلق علاقة ود تربط المجتمع بالأجهزة العسكرية والأمنية.

وأثناء جلوسهم تم تداول ومناقشة عدة أمور وأهم القضايا التي تطفو على الساحة الحضرمية.

مؤكدين على حرصهم في جمع الكلمة ورص الصفوف لتخطي صعوبات المرحلة وعقباتها بما يخدم ويفيد مجتمعنا في حضرموت.

وتطرق الدكتور عبدالقادر بايزيد أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع إلى شرح عام عن سير أعمال المؤتمر وتوضيح أهدافه، واضطلاع العلامة والحاضرين جميعاً على كافة سير أعمال المؤتمر ومراحله.

من جانبه أبدى العلامة الحبيب بن حفيظ حديثه شاكراً قيادة المحافظة المدنية والعسكرية على كل الجهود التي بذلولها ويبذلوها لخدمة حضرموت وتأمينها، مبدياً إعجابه لما رآه أثناء زيارته إلى ساحل حضرموت من يقضة أمنية وخدماتيه، مجدداً شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأطلع العلامة بن حفيظ الحاضرون على الجهود التي يبذلها العلماء في المحافظة لنشر الوسطية والاعتدال والقيام بدورهم وواجبهم الديني والوطني في التوعية وتبصير الناس لتحصينهم من كافة الظواهر السلبية والسلوكيات الضارة بهم وبالوطن.

داعياً جميع شرائح المجتمع الحضرمي إلى الحفاظ على مبادئهم التي استطاعوا بواسطتها من صنع سمعة طيبة تمتد لمئات السنين. حاثاً في ختام كلمته على التكاتف والتعاون والتعاضد لما فيه خير وصلاح هذه البلاد.

وأعرب العلامة بن حفيظ عن ارتياحه تجاه مؤتمر حضرموت الجامع وماتقوم به اللجان المختصة من أعمال وتحضيرات لما يخدم الصالح العام في حضرموت.

حاثاً الجميع على الالتفات حول المؤتمر والسعي لإنجاحه.

*- المكلا / معتز النقيب

 

 

 

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