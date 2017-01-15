لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة بين علي محسن وصالح بل مصالح دائمة

علق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الصادرة من تعز سمير رشاد اليوسفي على تعزية بعث بها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى أسرة اللواء علي محسن الأحمر في وفاة شقيقه مؤكدا ان العلاقة التي تحكم الرجلين هي ان لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة" .

وعلق اليوسفي على التعزية قائلا :"

لم يشأ "علي عبدالله صالح" تجاهل وفاة "محمد محسن صالح" شقيق خصمه"علي محسن الأحمر"فوجه التعزية التي ذكر فيها محاسن الفقيدلولديه "شائف"و""علي" .

وجاء في تعزيته فقرة قد تبدو مستغربة عند كثيرين:"لقد كنا نتمنى أن يُدفن والدكم في مسقط رأسه وفي وطنه، ولكن شقيقه(يقصد علي محسن) أراد أن يدفنه في وطنه الثاني المملكة العربية السعودية، حيث دُفن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة"

وأظُنه أراد من خلالها توصيل رسالة بأنّه كان راغباً في دفنه وحضور جنازته في قريته(بيت الأحمر)ولا يوجد لديه مايمنع ذلك ، ثم عاد والتمس العذر لخصمه(علي محسن)بتفضيله دفن شقيقه حيث دُفن الرسول والصحابة !!

يختلفون ويتقاتلون ، لكنهم سرعان ما يعودون عندما تُحدق بهم الأحزان والشدائد لأعراف القبيلة وأسلافها .. وفِي ذلك مزية محسوبة لهم لأنّهم لايفجرون في الخصومة ويسودهم منطق"لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة" .

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