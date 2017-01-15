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اخبار المحافظات

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 2700 سلة غدائية على سكان منطقة باب المندب

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شبوه برس - متابعات - باب المندب
الأحد 15 يناير 2017 09:35 صباحاً

 

وزعت هيئة الهلال الأحمر أول أمس الخميس، مساعدات إغاثية لكتن منطقة باب المندب، في إطار حملة غذائية تهدف للتخفيف من المعاناة الانسانية، التي يعشيها السكان في منطقة الساحل الغربي، جراء الحرب الدائرة لأكثر من عامين، وانعدام مصادر الدخل.

 

وقالت وسائل إعلام إماراتية أن فريقاً تابعاً  لهيئة الهلال الأحمر  الاماراتي، قامت بتوزيع 2700 سلة غذائية من المساعدات الغذائية، شملت الآلاف من سكان منطقة باب المندب في إطار جهود الهلال للوصول إلى المناطق اليمنية الفقيرة ودعمها وتحسين أوضاع سكانها المعيشية والانسانية.

و أكد الفريق أن عمليات التوزيع تمت بموجب آلية عمل تتبعها هيئة الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها والتي تشكل دعما هاما بالنسبة للأسر المحتاجة في منطقة باب المندب.

من جانبهم أعرب سكان منطقة باب المندب عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة وشعبا لمواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها والوقوف إلى جانبهم في تلك الظروف نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

و عبر مسئولو المنطقة عن تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها المتواجد على الأرض اليمنية والذي يبذل جهودا كبيرة لتقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة.

 

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