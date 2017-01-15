محافظ شبوة لملس ‘‘الاشتراكي‘‘ خرج كوادر ونعتبره مساهم في دفع عجلة التنمية بشبوه

قال محافظ شبوة احمد حامد لملس إن الحزب الاشتراكي خرج كوادر مهمة ومثقفة بشبوة سوف تكون له إسهامات في التنمية بشبوة

وكان المحافظ لملس يتحدث في لقاء جمعه مع أعضاء وقيادة سكرتير الحزب واعضاءاللجنة المركزيه للحزب الاشتراكي بشبوة

وأضاف المحافظ أن الحزب الاشتراكي خرج منه الكثير من كوادر الدولة - إننا اليوم نسعى مع كل الخيرين لكي نتجاوز الصعوبات بشبوة وإعادة بناء مؤسسة الأمن والجيش وان أعضاء وكوادر الحزب سوف يكون لهم مساهمه في عملية التنمية في المحافظة شبوة -

وقال لملس شبوة اليوم تحتاج الى جميع ابنائها للمساهمه في دفع عجلة التنيمة والبناء والاستقرار

وتحدث المناضل الكبير صالح نصران من كبار قيادة الحزب الاشتراكي بشبوة بقوله ان الحزب وكوادره مستعدين أن يكون مع المحافظ مع شبوة لخدمة الجميع فان شبوة تجمعنا كلنا وسوف نكون مساهمين في التنمية وجميع أعضاء الحزب رهن إشارة المحافظ .

مستعدين أعضاء الحزب لخدمة المحافظة على أمنها واستقرارها بعيدا عن القبلية والعصبية

وتحدث عدد من أعضاء الحزب منهم عبد الله محسن سكرتير الحزب الاشتراكي بشبوة ومحمد سلطان سكرتير ثاني الحزب بشبوة وسهيل عضو اللجنة المركزية ومحمد عبدالله احمد

وأشاروا أن المحافظة تعاني في عدد من المجالات منها الأمنية والاقتصادية والثارات القبلية

مطالب أبناء شبوة المساهمه في التنمية ونبذ العنصرية وإيجاد صلح عام لإيقاف الثارات الذي تحصد أبناء شبوة

مطالب ان تشهد شبوة استقرار في جميع المجالات الخدمية والاقتصادية مثل المحافظات الأخرى .

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