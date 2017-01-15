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سياسي واعلامي جنوبي : الاستقرار في عـدن لن يتحقق إلا بإلغاء مجالس وائتلافات المقاومة

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 15 يناير 2017 09:09 صباحاً

 

قال السياسي و الكاتب الصحافي لطفي جعفر شطارة، ان الاستقرار في عدن لن يأتي إلا بتعزيز سلطة الأمن والجيش والحزام الأمني، وهذا لن يتعزز إلا عبر إجراءات فورية يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.

ولخص في منشور له عبر "الفيس ابوك" المطالب التي من شأنها تعيد الاستقرار إلى عـدن، وتعزز من سلطة الامن والجيش، والتي أوضحها بحسب قوله، بـ"إلغاء مجلس ما يسمى بالمقاومة، والغاء ائتلاف ما يسمى بالمقاومة، والغاء ما يسمى بالمقاومة في مناطق عدن جميعها".

 

وطالب شطارة: على ضرورة دمج من تبقى من المقاومة في الجيش والأمن في غضون أسبوع، وسحب كافة الأسلحة من أي كائن كان وتسليمها لأجهزة الدولة، وحجز أي سيارة لا تحمل لوحة عسكرية كانت أو مدنية.

 

وأختتم بقوله: "بدون إجراءات فورية يصدرها الرئيس هادي، ويشكل لها لجنة صارمة بقيادة ليس بالضرورة أن تكون عسكرية، فأنه سوف تتكرر هذه المشاكل بسبب تأجيل حسم الذي بحاجة إلى عزم من الرئيس شخصياً".

 

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