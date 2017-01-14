اللواء 21 في بيحان ملكية خاصة للعقيد علي الحوري

اتصل المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان بأحد الفاعلين المخلصين في اللواء 21ميكا لاستيضاح حقيقه مايجري في جبهات بيحان ومايدور في كواليس اللواء 21ميكا وحرصاً على سلامه هذا الرجل لم يتم نشر اسمه حتى لايتم إلحاق الأذى به وأكد المصعبي أن من اتصل به ليس له أي انتماء سياسي بالمطلق. وملخص ماجاء في الحديث مع أحد أفراد اللواء 21ميكا:

1..العميد جحدل حاول اصلاح وضع اللواء بكل الطرق و عمل على تغير كل المناصب في اللواء ولكن دون فايده بقى حال اللواء كما هو .ومن ضمن من سعى لتغيرهم علي الحوري اركان حرب اللوإء لم يتم تغيره ابدا

ونشعر ان هذا الفاسد خط احمر يمنع المساس به

ويبدو أن هنالك ضغوطات على قايد اللواء من قياده المنطقه الثالثه وهو عاجز عن تغيره

2...هذا الرجل علي الحوري هو القايد الفعلي للواء وهو الذي يحرك كل صغيره وكبيره في اللواء وكل افراد اللواء على علم بذلك

3..لمسنا جميعا في اللواء تضايق العميد جحدل من ممارسات أركان حرب اللواء علي الحوري في ظل عجز ه عن تغيره.

مع العلم العميد جحدل رغم كونه اصلاحي الا انه رجل

ذو اخلاق عاليه ولا يمارس مراوغات والاعيب علي الحوري القذرة حتى في المعارك.

4...علي الحوري له شعبيه كبيره في اللواء لان كل الشمالين في اللوا تحت امره و طاعته وهم أغلبية اللواء

جميع مفاصل اللوا يسيطير عليها هذا الرجل

قسم البشريه

قسم الماليه

قسم الكمبيوتر

تلك المواقع الحساسه باللواء

لا يضع اي شخص فيها الا وهو يدين باولاء له

5حاول قبل فتره العميد جحدل بتغير ركن البشريه بشخص نزيه جنوبي

من ابنا ابين

اسمه العقيد سالم السعيدي

لم يدم تواجده في العمل باللواء عده اشهر.

فمن ضمن الماسي التي عمل عليها المدعو علي الحوري من خلال نفوذه ان قام بتصدير العقيد سالم السعيدي الذي كان دايما يقف مع الحق والكفاءات الجنوبيه باللواء.

فقد كان غير راضي عن شخص العقيد سالم السعبدي وحتى انه عمل على اسقاط اسمه من كشوفات الرواتب.

اهم طرق هذا الرجل في اداره اللواء هي شراء الولائات

ومعروف عنه انه تاجر كبير

لديه محلات في شركات النفط الي في العقله وفي شركات الغازومحلات تجاريه في عتق

المدعو علي الحوري لديه قدره ماليه كبيرة وعلاقات في قياده المنطقه الثالثه في مأرب

ولديه من النفوذ مايمكنه من الحصول على منصب قائد لأي لواء آخر خارج بيحان الا انه متمسك هو ومن يقف خلفه ببقاءه في هذا اللواء حقنا.

وبحسب المصعبي طالب أحد أفراد اللواء 21ميكا إجراء تعديلات كبيرة في اللواء ومن ضمنها ضم الكثيرمن المستقلين الجنوبيين وأبناء شبوة المقاتلين إلى صفوف اللواء أقلها لأحداث توازن وكذلك الحد من نفوذ العقيد علي الحوري الذي ساهم في القيام بعده أعمال مشبوهة سببت الإحباط وافتعلت الأزمات بين لوائنا واخواننا في بيحان المقاتلين واللواء19 مشاه وبالأمكان حسم المعركة أن توقف عبث علي الحوري ومن يخدمونه في اللواء 21ميكا في زمن قياسي بالتكاتف مع كل المقاتلين بالمقاومة واللواء19 مشاه

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