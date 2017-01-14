مسجد العيدروس بعدن لا تزوره الجمعيات الخيرية المسيّسة وتركز جهدها على مساجد تفريخ الارهاب

الحولية السنوية لولي الله العيدروس وجامعه الأثري يناشد الأيادي البيضاء للأهتمام به

يصادف يوم أمس الجمعه الحولية السنوية لولي الله العيدروس الرجل الذي قدم لعدن الكثير والكثير خلاله مشوار حياته العظيمة ، حيث كان الرجل يجمع من الأغنياء المال والكساء وليوزعها على الفقراء صيفا وشتاءا لأبناء عدن وكانت الكساء تخرج بكسو وتخليدا للذكرى العظيمة تلك فقد قام أبناء عدن بمواصلة تلك الأعمال وأصبح تاريخ 12 من ربيع الأخر من كل عام هو موعد للحولية السنوية لولي الله العيدروس ...

تقاليد وعادات ثراثية تؤصل لمن أراد أن يدرك بإن عدن وأهلها أزليون ومدينة يتجاوز عمرها 5000 عام وليست مدينة جديدة كنا يدعي البعض ذلك ..

كتب الزميل فتحي بن لزرق موضوعا رائعا عن قدم وثراث جامع العيدروس الذي شيده ولي الله العيدروس ويعد معلما من معالم هذه المدينة الغالية عدن حيث قال :

* يوم امس الخميس ذهبت لاداء صلاة المغرب بمسجد العيدروس بكريتر برفقة عدد من الاصدقاء .

مسجد العيدروس احد اقدم المساجد في عدن وعمره يعود الى القرن الخامس عشر وهو ليس مسجد فقط لكنه مدرسة دينية وسطية تخرج منها الالاف من الدعاة طوال قرون .

ما ان تدخل مسجد العيدروس حتى تشعر بروح الايمان الحقيقية التي بتنا نفتقدها في الكثير من المساجد اليوم .

الصلاة هناك لاتشابها اي صلاة بإي مسجد اخر ، وجوه بشوشة بسيطة سمحة ،الايادي منذ ان دخلنا المسجد الى ان خرجنا منه وهي تتلاقي بالتصافح والسلام ، يرفع الامام يده للدعاء فلا يدعو على احد بالموت ولا الدمار ولا الفناء يدعو ان يحفظ الله كل الناس وان يحميهم ويرحمهم .

لكن ثمة اشياء كثيرة تشعرك بالالم منها حالة التهالك التي يعاني منها كل شيء في هذا المسجد ابتدأ من سجادته ووصولا الى كل تجهيزاته الاخرى من مراوح وتكييف وبردات ماء .

علمت من القائمين على المسجد ان الكثير من الجميعات الخيرية التابعة للاحزاب والجماعات لاتلتفت لهم وتفضل ان توجه التبرعات الى مساجد اخرى تابعة لها.

في عدن يمكنك الذهاب الى المساجد التي تفرخ "الارهاب" والانتحاريين وسيهولك حجم الدعم والتجهيزات التي تتلقاها هذه المساجد في حين مساجد الوسطية والاعتدال تحارب بكل قوة لاجل اسقاطها واغلاقها نهائيا.

عبر صفحتي هذه اوجه دعوة لكل اهل الخير للنظر الى مايحتاجه هذا المسجد الذي هو في الاساس رمز تاريخي وجزء من هويتنا الحقيقية وتراثنا الكبير الذي يجب ان نحافظ عليه .

وكل املي ان تتم الاستجابة لهذا النداء .

اغيثوا هذا المسجد قبل ان تبكوا عليه مثلما تبكون اليوم على مسجد آبان وغيرها من المساجد التاريخية بعدن

لذلك أدعوا كافة المنظمات الخيرية بمد يد العون لجامع العيدروس الذي يعد معلما تاريخيا وحضاريا لمدينة عدن الغالية ..

وضاح سالم فارع طالب

الجمعه 13 يناير 2017م

العاصمة عدن ..

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