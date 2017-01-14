تحذيرات من تزايد بناء المستوطنات اليمنية في حضرموت
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شبوه برس - خاص - المكلا - العبر
السبت 14 يناير 2017 04:33 مساءً
صحفي حضرمي يحذّر من تغيير ديموغرافي وشيك في المناطق القريبة من منفذ الوديعة
حذّر الصحفي المعروف الأستاذ سند بايعشوت رئيس تحرير موقع المكلا اليوم من إحداث تغيير ديموغرافي في حضرموت ، عبر توطين الآلاف من الفئات المهمشة من مناطق مأرب والجوف والبيضاء وتعز ،
حيث رصد مراقبون محليون حضرميون _ وفقا لما أورده بايعشوت _ عملية توطين أكثر من 4154 نازحا وإدخال التيار الكهربائي وشبكة المياه لمستوطنات قيد الإنشاء بالقرب من منفذ الوديعة الذي يعد أهم المنافذ البرية في البلاد . وأشار الصحفي بايعشوت بأن منظمة السلم الإجتماعي الأهلي نبّهت من أن إنشاء المستوطنات يأتي في إطار إحداث تغيير ديموغرافي ناعم في حضرموت تحت غطاء إنساني .
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