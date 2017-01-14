اللواء أحمد سيف: ذو باب أصبحت منطقة محررة بالكامل والإيرانيون فشلوا باستراتيجيتهم

قال نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة٬ اللواء أحمد سيف٬ إن الجيش الوطني سيطر بالكامل أمس على منطقة ذباب٬ لافتا إلى أن الحوثي وصالح "لم يبق لهم وجود في الشواطئ اليمنية قرب ممر الملاحة الدولية باب المندب".

وأوضح اللواء سيف لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن عودة السلطة المحلية لمديرية ذو باب "ستكون خلال الساعات المقبلة لممارسة أعمال الحكومة الشرعية٬ وقد رفع الجيش استدعاء لكل أعضاء السلطة المحلية للعودة ومباشرة أعمالهم٬ خاصة أن كثيراً منهم كان من ضمن النازحين إبان سيطرة الحوثيين على المديرية٬ ومنهم من انضم للجيش في وقت سابق لتحرير المديرية٬ في حين يعمل الجيش على إعادة الخدمات٬ كما أن الهلال الأحمر الإماراتي في طريقه إلى تقديم بعض المساعدات للنازحين من مديرية ذباب".

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان: "إن الاستراتيجية الإيرانية فشلت بشكل كامل مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات المتتالية٬ في الوصول إلى البحر الأحمر٬ وإلى شواطئ البحر العربي٬ وخليج عدن٬ كما فشلت في الاستيلاء على باب المندب".

وكانت قوات الجيش والمقاومة الشعبية أنهت تمشطيها للتباب الاستراتيجية المطلة على المديرية عقب فرار الحوثيين في جبل الخزان باتجاه مديرية المخاء الساحلية - غرب مدينة تعز .

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