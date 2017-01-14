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عسكريون جنوبيون:القرار لقيادتنا الثابتة على الأرض..ولن تفصلنا التباب عن إسقاط ‘‘صنعاء‘‘

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 يناير 2017 01:47 مساءً

 

ثمن ,عسكريون جنوبيون,الإنتصارات التي حققتها الوحدات العسكرية الجنوبية على باب المندب في مواجهة حشود صالح والحوثيين بالمناطق المتاخمة للحدود مع الجنوب.

وأشاروا إلى,ان المليشيات الحوثية وقوات صالح بدت في أوهن حالتها,تسليحا ومعنويات,مقابل معنوياتنا الجنوبية وبأس مُقاتلينا ,عازمون على كسر تحصيناتها وقواعد حشودها المليشياوية التي لطالما كانت توجهها للأجتياح والإغارة على مناطقنا المتاخمة للحدود مع الشمال .

وفي السياق وجه,العسكريون الجنوبيون,التحية إلى القيادات الجنوبية الثابتة على الأرض التي وصفوها بـ"القيادات الصلبة التي أفرزتها الحرب تتصدر الخطوط الأمامية حينما كانت مليشيات صالح والحوثيين تزحف بجبروتها وغطرستها على الجنوب .

 

وأردف ,العسكريون الجنوبيون,التحية بالإستطراد إلى,ان مكانة هذه القيادة برهنتها التجربة ,ومنها قيادات لم تكن بارزة من قبل وأخرى كانت معروفة غير أنها لم تكن تميل إلى المنصات,والحرب كشفت مكانتها الفعلية في قيادة المسيرة التحررية للجنوب , وبقرارها لن تفصلنا التباب عن إقتلاع المخلوع صالح من أنفاق صنعاء ,

متوجين ,التأكيد ان الجنوب اليوم بأياد أمينة لقيادته الثابتة على الأرض التي أقسمت اليمين ثم العهد على التشبث والثبوت على الأرض,مهما استدعت هذه المسيرة المزيد من التضحيات والأرواح ,وأحدث القيادات التي إرتقت إلى الشهادة للذود عن السيادة الجنوبية القائد عمر الصبيحي .

*- خالد الكثيري

 

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