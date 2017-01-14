اللواء المحرمي يشيد بدور الجيش الاماراتي بتحرير ذوباب ودعم الجيش والمقاومة الجنوبية

أكد نائب رئيس هيئة الاركان اللواء أحمد سيف اليافعي في تصريحات صحفية ، أن القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، قدمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الإسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمني، ما ساهم في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذوباب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مدينة ذوباب الساحلية، وسلسلة جبال ذوباب، وجبال الخزان، والنمر، والسنترال، والعمري.

وقال اللواء اليافعي إن تحرير مديرية ذوباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب الوطني ، خاصة السواحل الغربية ، وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ورفضها جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.

وكانت «ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح» تستغل موانئ ومرافئ اليمن الواقعة على ساحل البحر الأحمر في تهريب الأسلحة عوضاً عن استخدامها لتوفير متطلبات الشعب اليمني، الذي تزداد حالته سوءاً في المناطق التي تسيطر عليها.

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