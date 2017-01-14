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عودة الاشتباكات في خور مكسر ودارسون يغادرون قاعات الامتحانات

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 يناير 2017 01:43 مساءً

 

عادت صباح اليوم السبت بين مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون والأمن في محيط خور مكسر بعدن.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات متقطعة تجددت صباح السبت بين المسلحين وشرطة عدن مما عطل الحياة في المديرية.

وقد غادر دارسون الكليات وهم في يومهم الاول من امتحان الفصلية , ولا زالت  التوترات مشحونة بين رجال الامن والمسلحين الامر الذي عطل الحياة في مديرية خور مكسر .

 

وقال شهود اعيان لـ شبوه برس - ان عدد من احيا ومداخل خور مكسر مغلقة , وان طريق (العريش- الشيخ) مزدحمة بالمركبات نتيجة اغلاق خط جسر المنصور جولة ريجال .

وعاشت احياء عدن على صفيحة ملتهبة من الاشتباكات بين مجاميع مسلحة تريد فرض نفسها على قوات الأمن الامر الذي دفع بالاخير لتدخل وممارسة عملها في ضبط الأمن ودحر المسلحين.

 

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