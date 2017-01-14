تفاصيل خاصة عن افشال قوات النخبة بحضرموت لعملية انتحارية قبل تنفيذها بساعات

تمكنت قوة خاصة من قوات النخبة بحضرموت في ساعة متأخرة مساء امس من إحباط علمية انتحارية قبل تنفيذها بساعات من قبل أحد العناصر الاجرامية الضالة من تنظيم القاعدة الإرهابي كانت تستهدف أحدى النقاط العسكرية بمديرية الشحر في عملية استباقية ناجحة قامت خلالها بالقبض على الانتحاري .

و أوضح مصدر عسكري مسئول أن قوة خاصة من قوات النخبة تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الاجرامية والارهابية بمديرية الشحر ويدعى ( ع . ب .س ) بعد أن نصبت كميناً محكماً له وضبطته قبل ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات الأخيرة لتفجير نفسه في أحد النقاط بحزام ناسف وضبطت معه كافة أداوت الجريمة من بينهما كاميرا تصوير . وأضاف المصدر إن القوة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عاماً وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة .

مشيراً إلى أن الانتحاري، الذي تم القبض عليه في الوقت والمكان المناسبين، قد شارك في العمليات القتالية إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في الضبة أثناء عملية تحرير المكلا وظل متخفياً عن الأنظار ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار .

وأشاد ذات المصدر العسكري باليقظة العالية لقوات النخبة التي تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار حضرموت وستواصل تطهير المحافظة من عناصر التطرف بكافة أشكاله ومحاربة الإرهاب وإلحاق الهزائم بالعناصر المأجورة والإجرامية الضالة وتعقبها إلى أوكارها وجحورها أينما كانت في ظل العلاقة التكاملية والدور الايجابي الكبير للمواطنين مع قوات النخبة والأمن من خلال قيامهم بالكشف والإبلاغ عن التحركات والظواهر المخلة والهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار أولاً بأول .

منوهاً إلى أن عمليات الرصد جارية لكافة التحركات المشبوهة لعناصر القاعدة وداعش في الجانب الغربي والشرقي للمحافظة وسيتم ضربها بيد من حديد

متابعة أحمد باعقيل

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