منذ 5 دقائق
الرئيس هادي...وما سعد اﻻ من قومه!!
  الدفع بابناء الجنوب تحت مختلف التسميات والذرائع  لتحرير الشمال نيابة عن ابنائه الذي يكدسهم الفريق علي محسن اﻻحمر والمقدشي في مارب وسيئون والمهرة  خطأ عسكري وسياسي كبير يقع فيه الرئيس هادي  الذي يجب ان يدرك ان 23 مليون يمني وصلت طلائعهم الى  حدود السعوديه بدون
منذ 12 دقيقه
جريح جنوبي حاول الانتحار بسبب ظروفه الصعبة وعدم تمكينة من السفر للعلاج بالخارج
  جريح جنوبي حاول الانتحار بسبب ضروفه وعدم تمكينة من السفر للعلاج بالخارج هذا الشاب الجنوبي العشريني من عمره يدعى محمد عبدالرحمن محمد كاهر اصيب قبل عام ونصف في معركة تحرير العند بقذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي وقوات صالح وهوه يقاتل في الصفوف الأمامية الي جانب المقاومة
منذ 14 دقيقه
للمرة الثالثة شباب شبوة يقيمون حملة إصلاح الطرقات بجهود ذاتية
  قام شباب شبوة في منطقة جول العاض القريبة من مدينة عتق حملة إصلاح الطرقات التي تعاني من العديد من الإشكاليات والمعوقات كالحفر في وسط الطرقات والتي تعيق حركة السيارات في ضل غياب دور السلطة المحلية ومدير الأشغال والطرقات العامة كما أن هذه الحملة هيا الثالثة بمجهود فردي
منذ 15 دقيقه
رئيس الوزراء بن دغر يمنع تشغيل شركة اتصالات جديدة بعدن
  افادت مصادر في محافظة عدن الجنوبية عن توجيه اوامر من قبل رئيس الوزراء في حكومة الشرعية. بن دغر  بمنع شركة اتصالات جديدة من البث  وتشغيل خدمتها  في جنوب اليمن  واشارت المصادر ان شبكة الاتصالات الجديدة كانت جاهزة لاطلاق خدمتها في الجنوب حيث اعلنت عن استكمال تجهيز
منذ 16 دقيقه
‘‘الزنداني‘‘ ينصح اليمنيين بالانغماس في ثلوج تركيا ويؤكد انها (صحة)
  نصح نجل رجل الدين اليمني البارز عبدالمجيد الزنداني اليمنيين بغمس اجسادهم وسط الثلوج "حيث يقيم وكل ألإراد أسرة الزنداني" مؤكدا ان في ذلك صحة بالغة للاجساد لكنه حذر من خطورة التعرض للهواء البارد . ونشر محمد عبد المجيد الزنداني صورة له وجسده مغطى بالثلوج باحدى الدول
الرئيسية مقالات الرئيس هادي...وما سعد اﻻ من قومه!!
مقالات
السبت 14 يناير 2017 10:20 صباحاً

الرئيس هادي...وما سعد اﻻ من قومه!!

علي محمد السليماني
مقالات أخرى للكاتب
الجنوب العربي ‘‘الوطن السليب‘‘.. (فلسطين الثانية)
علاقة الجنوب وشعبه بدول التحالف وحقائق واضحة!!
معالجة أوجاع الحاضر بأدوات الماضي لن تنتج حلولا..!!
من يتمسكون بالاقاليم يجهلون رفض حزب اﻻصلاح والجنرال لها ؟!!
حل المسالة اليمنية والقضية الجنوبية مفتاح اﻻستقرار في المنطقة..
شرعنة فرض الوحدة بالقوة جد خطير ياعرب..!!
مجزرة الصولبان تصب في حربهم الثالثة على الجنوب!!
القومية اليمنية والقومية السورية كلاهما غير مقبول في الوطن العربي
لماذا ﻻنفكر بعودة السلطنات بقالب جديد!!
شعب الجنوب العربي لن يرضى بقومية يمنية او بقاءه تحت اﻻحتلال اليمني..!!

 

الدفع بابناء الجنوب تحت مختلف التسميات والذرائع  لتحرير الشمال نيابة عن ابنائه الذي يكدسهم الفريق علي محسن اﻻحمر والمقدشي في مارب وسيئون والمهرة  خطأ عسكري وسياسي كبير يقع فيه الرئيس هادي  الذي يجب ان يدرك ان 23 مليون يمني وصلت طلائعهم الى  حدود السعوديه بدون غطاء جوي او دبابات ومدرعات ليس عاجزين عن طرد فلول ومليشيات الحوثي وعفاش ولكن محركهم الخفي اي متتفذي الشمال في الشرعية وفي اﻻنقلابيين يدخرهم للقادم بما قد يشهده من تحوﻻت خطيرة على المنطقة برمتها ومعه يعاد اعادة  تشكيل التحالفات المحلية واﻻقليمية والدولية ...

 

ان الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية هما قوتك الحقيقية يافخامة الرئيس التي يجب ان ﻻتسمح ﻻي احد العبث بها او اﻻقتراب منها بما يخلق اﻻنقسامات ويغذي النزعات والنزاعات حتى ولو هذا الأحد أحد أبنائك..

 *اعرف انك لست في حاجة لنصائحي ولديك من المستشارين من يسد  ويسدي النصح وانما اذكر في هذه العجالة..ان  القضية الجنوبية هي جذر المشكل في العربية اليمنية وحل هذه القضية ﻻيمكن ان يكون من عام 94م او من عام 90م بل من جذرها عام 67م وليس مطلوبا منك ذلك حاليا وانما وضعك كشريك هو الدولة الاتحادية المدنية الحديثة باقليمين في الجنوب واربعة في الشمال وعلى الشماليين في الشرعية سرعة تحرير الشمال من الحوثيين والعفاشيين للبدء ببناء تلك الدولة المدنية الحديثة  او لهم شمالهم ولنا جنوبنا وانت في معاشيق رئيسه لفترة انتقالية وقوتك من شعبك وحراكه الجنوبي ومقاومته الجنوبية الحقيقية لحماية الوطن والحق في اﻻوقات العصيبة  التي قد يفرضها عليك الطرف اﻻخر وما سعد اﻻ من قومه.!!

 

 علي محمد السليماني

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال