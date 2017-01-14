الرئيس هادي...وما سعد اﻻ من قومه!!

الدفع بابناء الجنوب تحت مختلف التسميات والذرائع لتحرير الشمال نيابة عن ابنائه الذي يكدسهم الفريق علي محسن اﻻحمر والمقدشي في مارب وسيئون والمهرة خطأ عسكري وسياسي كبير يقع فيه الرئيس هادي الذي يجب ان يدرك ان 23 مليون يمني وصلت طلائعهم الى حدود السعوديه بدون غطاء جوي او دبابات ومدرعات ليس عاجزين عن طرد فلول ومليشيات الحوثي وعفاش ولكن محركهم الخفي اي متتفذي الشمال في الشرعية وفي اﻻنقلابيين يدخرهم للقادم بما قد يشهده من تحوﻻت خطيرة على المنطقة برمتها ومعه يعاد اعادة تشكيل التحالفات المحلية واﻻقليمية والدولية ...

ان الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية هما قوتك الحقيقية يافخامة الرئيس التي يجب ان ﻻتسمح ﻻي احد العبث بها او اﻻقتراب منها بما يخلق اﻻنقسامات ويغذي النزعات والنزاعات حتى ولو هذا الأحد أحد أبنائك..

*اعرف انك لست في حاجة لنصائحي ولديك من المستشارين من يسد ويسدي النصح وانما اذكر في هذه العجالة..ان القضية الجنوبية هي جذر المشكل في العربية اليمنية وحل هذه القضية ﻻيمكن ان يكون من عام 94م او من عام 90م بل من جذرها عام 67م وليس مطلوبا منك ذلك حاليا وانما وضعك كشريك هو الدولة الاتحادية المدنية الحديثة باقليمين في الجنوب واربعة في الشمال وعلى الشماليين في الشرعية سرعة تحرير الشمال من الحوثيين والعفاشيين للبدء ببناء تلك الدولة المدنية الحديثة او لهم شمالهم ولنا جنوبنا وانت في معاشيق رئيسه لفترة انتقالية وقوتك من شعبك وحراكه الجنوبي ومقاومته الجنوبية الحقيقية لحماية الوطن والحق في اﻻوقات العصيبة التي قد يفرضها عليك الطرف اﻻخر وما سعد اﻻ من قومه.!!

علي محمد السليماني

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