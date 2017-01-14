جريح جنوبي حاول الانتحار بسبب ظروفه الصعبة وعدم تمكينة من السفر للعلاج بالخارج

جريح جنوبي حاول الانتحار بسبب ضروفه وعدم تمكينة من السفر للعلاج بالخارج

هذا الشاب الجنوبي العشريني من عمره يدعى محمد عبدالرحمن محمد كاهر اصيب قبل عام ونصف في معركة تحرير العند بقذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي وقوات صالح وهوه يقاتل في الصفوف الأمامية الي جانب المقاومة الجنوبية وأصيب باصابة بالغة في الرأس وكسر في الحوض وهوه الان طريح الفراش ولم يتمكن من مواصلة العلاج بسبب عدم إمكانيات ظروفهم الصعبة وعدم قدرته للوصول الي المحافظ والمسؤولين في الدولة الشرعية .

حيث أبلغني احد أقارب محمد ان محمد بحاجة الي اصواتكم وان تناشدون فيها يد العون الجنوبية لإنقاذ حياته حيث انه قد أغلقت فيه كل الابواب ولم يجد طريق غير ان ينتحر و الذي حاول عدة مرات ان يتخلص من نفسة بسبب العذاب والألم الشديد وضيق الحال،

وقال قريب محمد ان اسرته لم تدع مرفق في السلطة الشرعية الا وطرقوا بابه ولا حيات لمن تنادي وكان اخرها مكتب وكيل المحافظة ويدعى النوبه الذي قال انه ضيع ملفهم.

الشاب محمد عبدالرحمن محمد كاهر شاب بعمر الزهور من ابناء مدينة الحبيلين ردفان حالتهم المعيشية صعبه للغاية،

الجريح محمد ذهب قبل عام لتلقي العلاج في الاردن وعاد بعدها الي ارض الوطن وحالته الصحية كانت قد بدأت تتحسن وقررو الأطباء له عودة للأردن لمواصلة العلاج ولاكن بسبب عدم عودته لتلقي العلاج تضاعفت حالته الصحية كل يوما اسوى من يوم.

الجريح محمد لا يريد سوى ان تعود له عافيته وصحته بفضل الله وتكاتف الخيرين من اهل الخير والعطاء ان ينقذو حياتة ويتكفلوا بعلاجة بالخارج..

للتواصل مع اسرة الجريح محمد

735854935

772098105

739753286

من*نبيل القعيطي – صحفي

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