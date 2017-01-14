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اخبار المحافظات

للمرة الثالثة شباب شبوة يقيمون حملة إصلاح الطرقات بجهود ذاتية

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
السبت 14 يناير 2017 10:11 صباحاً

 

قام شباب شبوة في منطقة جول العاض القريبة من مدينة عتق حملة إصلاح الطرقات التي تعاني من العديد من الإشكاليات والمعوقات كالحفر في وسط الطرقات والتي تعيق حركة السيارات في ضل غياب دور السلطة المحلية ومدير الأشغال والطرقات العامة

كما أن هذه الحملة هيا الثالثة بمجهود فردي وبـ إمكانيات بسيطة جداً

يقوم بها الشباب باحثين على توفير طرقاً آمنة للمواطنين

بدأ الشباب بترقيع “الحفر” بمادة الأسمنت من مثلث النصب إلى نهاية الخط المؤدي إلى محور عتق

ويعاني المواطنين من سوء الطرقات في مدينة عتق وما حواليها بسبب “تمزق الازفلت ليصبح خطر يهدد حياتهم .

 

المناضل أبوعلي باجمال تحدث لـ شبوه برس – قائلاً : قام الشباب بحملة الترقيع لهذا الطريق للمرة الثالثة وهيا عبارة عن جهود ومبادرات من شباب الجول القبلي المسمى جول العاض الذين يحبو الخير ونحن بدورنا نشارك ونبحث عن الخيرين الذين إذا طلبتهم بالمساعدة يلبون الطلب*

وناسف على السلطة المحلية ومدير الاشغال العامه والطرقات الذين لم يقومو بمهامهم ولو من جانب إنساني

الطرق تسببت في أعطال سيارات المواطنين من الحفر

نريد تعاون السلطه المحلية تقوم بدورها أن وجدت

الشباب لايريدون الظهور والاستعراض أنهم يبحثون عن أعمال الخير،

نتمنى إيصال المعاناة إلى المحافظ والذي نتوقع بأنه سيعمل بكل جهد للإصلاح تلك الإشكاليات إذا وصلته الرسالة

الجدير بالذكر أن الطرقات تواجه إهمال كبير من قبل السلطة والإدارة العامة لطرقات والأشغال وذلك مما أدى إلى حدوث غضب واسع في صفوف أبناء المحافظة الذي يتمنون من المحافظ أحمد لملس مطالبة إدارة الطرقات والأشغال بالقيام بواجبها لتوفير للمواطنين طرق آمنة.

 

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