رئيس الوزراء بن دغر يمنع تشغيل شركة اتصالات جديدة بعدن

افادت مصادر في محافظة عدن الجنوبية عن توجيه اوامر من قبل رئيس الوزراء في حكومة الشرعية. بن دغر بمنع شركة اتصالات جديدة من البث وتشغيل خدمتها في جنوب اليمن

واشارت المصادر ان شبكة الاتصالات الجديدة كانت جاهزة لاطلاق خدمتها في الجنوب حيث اعلنت عن استكمال تجهيز شبكتها من كيبلات وابراج وخطوط هواتف وانترنت بدعم من دولة الامارات الشقيقة والتي تتميز بسرعة انترنت عالية تصل الى عشرين ميجا في الثانية , وبررت المصادر رفض بن دغر لشركة الاتصالات الجديدة بحجة المساس بالوحدة اليمنية

الجدير بالذكر ان الشارع الشعبي في الجنوب يعيش حالة احتقان حاده ضد قرارت رئيس حكومة الشرعية عبيد بن دغر والتي اعتبرها الشارع الجنوبي قرارات تنتقص من حقوق الجنوببين ومن تلك القرار تعيين شماليين بمناصب في عدن بعد تغريده له على حادثة استشهاد الصبيحي حيث قال ان الصبيحي استشهد دفاعا" عن الوحدة اليمنية

*- الباركي الكلدي – عدن

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