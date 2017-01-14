منذ
الرئيس هادي...وما سعد اﻻ من قومه!!
  الدفع بابناء الجنوب تحت مختلف التسميات والذرائع  لتحرير الشمال نيابة عن ابنائه الذي يكدسهم الفريق علي محسن اﻻحمر والمقدشي في مارب وسيئون والمهرة  خطأ عسكري وسياسي كبير يقع فيه الرئيس هادي  الذي يجب ان يدرك ان 23 مليون يمني وصلت طلائعهم الى  حدود السعوديه بدون
منذ 7 دقائق
جريح جنوبي حاول الانتحار بسبب ظروفه الصعبة وعدم تمكينة من السفر للعلاج بالخارج
  جريح جنوبي حاول الانتحار بسبب ضروفه وعدم تمكينة من السفر للعلاج بالخارج هذا الشاب الجنوبي العشريني من عمره يدعى محمد عبدالرحمن محمد كاهر اصيب قبل عام ونصف في معركة تحرير العند بقذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي وقوات صالح وهوه يقاتل في الصفوف الأمامية الي جانب المقاومة
منذ 8 دقائق
للمرة الثالثة شباب شبوة يقيمون حملة إصلاح الطرقات بجهود ذاتية
  قام شباب شبوة في منطقة جول العاض القريبة من مدينة عتق حملة إصلاح الطرقات التي تعاني من العديد من الإشكاليات والمعوقات كالحفر في وسط الطرقات والتي تعيق حركة السيارات في ضل غياب دور السلطة المحلية ومدير الأشغال والطرقات العامة كما أن هذه الحملة هيا الثالثة بمجهود فردي
منذ 9 دقائق
رئيس الوزراء بن دغر يمنع تشغيل شركة اتصالات جديدة بعدن
  افادت مصادر في محافظة عدن الجنوبية عن توجيه اوامر من قبل رئيس الوزراء في حكومة الشرعية. بن دغر  بمنع شركة اتصالات جديدة من البث  وتشغيل خدمتها  في جنوب اليمن  واشارت المصادر ان شبكة الاتصالات الجديدة كانت جاهزة لاطلاق خدمتها في الجنوب حيث اعلنت عن استكمال تجهيز
منذ 11 دقيقه
‘‘الزنداني‘‘ ينصح اليمنيين بالانغماس في ثلوج تركيا ويؤكد انها (صحة)
  نصح نجل رجل الدين اليمني البارز عبدالمجيد الزنداني اليمنيين بغمس اجسادهم وسط الثلوج "حيث يقيم وكل ألإراد أسرة الزنداني" مؤكدا ان في ذلك صحة بالغة للاجساد لكنه حذر من خطورة التعرض للهواء البارد . ونشر محمد عبد المجيد الزنداني صورة له وجسده مغطى بالثلوج باحدى الدول
الرئيسية اخبار المحافظات رئيس الوزراء بن دغر يمنع تشغيل شركة اتصالات جديدة بعدن
اخبار المحافظات

رئيس الوزراء بن دغر يمنع تشغيل شركة اتصالات جديدة بعدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 يناير 2017 10:10 صباحاً

 

افادت مصادر في محافظة عدن الجنوبية عن توجيه اوامر من قبل رئيس الوزراء في حكومة الشرعية. بن دغر  بمنع شركة اتصالات جديدة من البث  وتشغيل خدمتها  في جنوب اليمن

 واشارت المصادر ان شبكة الاتصالات الجديدة كانت جاهزة لاطلاق خدمتها في الجنوب حيث اعلنت عن استكمال تجهيز شبكتها من كيبلات وابراج وخطوط هواتف وانترنت بدعم من دولة الامارات الشقيقة والتي تتميز بسرعة انترنت عالية تصل الى عشرين ميجا في الثانية , وبررت المصادر رفض بن دغر لشركة الاتصالات الجديدة بحجة المساس بالوحدة اليمنية

 

الجدير بالذكر ان الشارع الشعبي في الجنوب يعيش حالة احتقان حاده ضد قرارت رئيس حكومة الشرعية عبيد بن دغر والتي اعتبرها الشارع الجنوبي قرارات  تنتقص من حقوق الجنوببين  ومن تلك القرار تعيين شماليين بمناصب في عدن بعد تغريده له  على حادثة استشهاد الصبيحي  حيث قال ان الصبيحي استشهد دفاعا" عن الوحدة اليمنية

 

*- الباركي الكلدي – عدن

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة