حزب الاصح يعقد صلحا مع الحوثيين : تفاصيل اتفاق التهدئة بالبيضاء

كشفت مصادر محلية بمحافظة البيضاء شمال اليمن عن تفاصيل اتفاق تهدئة وصلح تم التوصل اليه بين ممثلين عن حزب الاصلاح واخرين من جماعة الحوثي في المحافظة التي تسيطر عليها الميليشيا منذ قرابة عامين.

وكشف مصدر مطلع في البيضاء عن تفاصيل الاتفاق موضحا انه جاء بعد وساطات قامت بها جهات قبلية واخرى محلية بين الطرفين عقب وقوع عدد من المشاكل بمساجد المحافظة .

وبحسب مصادر قبلية فقد جاء الاتفاق عقب جهود قادها محافظ المحافظة المعين من قبل الحوثيين علي محمد المنصوري وافضت الى الاتفاق على احترام المساجد وعدم تحويلها الى ساحة للصراعات السياسية والحزبية .

وتضمن الاتفاق تأكيدا من الطرفين بعدم التعرض لاي طرف في دور العبادة والسعي لما من شأنه نبذ الفرقة والاختلاف .

واكد الاتفاق على الالتزام بعدم تعرض الطرفين لبعضهما في المديريات التي لاتشهد اعمال قتالية كعاصمة المحافظة والمديريات الاخرى .

وشارك في رعاية هذا الاتفاق مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة احمد طالب الهدار.

ولم تعلن بنود الاتفاق بشكل رسمي كما لم تورد وسائل الإعلام التابعة للحوثيين والإصلاحيين اي خبر عنه .

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