المقاومة الجنوبية تستكمل تمشيط ذوباب وتواصل تقدمها باتجاه المخاء

أكدت مصادر خاصة بالمقاومة الجنوبية تمكنها من السيطرة التامة على التباب والجبال المحيطة بمدينة ذوباب الساحلية واتمامها لعملية تمشيط المدينة من الداخل وأنها باتت أمنة.

وقالت المصادر ان إتمام السيطرة على الجبال المحيطة بذوباب جاء بعد سقوط جبل الخزان بيد المقاومة الجنوبية فجر اليوم حيث تم اقتحام الجبل من عدة جهات حيث قتل وجرح العشرات من الحوثيين وجيش المخلوع إضافة إلى أسر عدد منهم.

كما تمكنت المقاومة من اغتنام دبابة ومدفع بي 10 وأسلحة عديدة ومخزن مليء بالذخيرة وعدد من الدراجات النارية التي يستخدمها عناصر المليشيا بالتنقل.

وأضافت المصادر أن عملية الرمح الذهبي التي انطلقت لتحرير الساحل الغربي لليمن مازالت مستمرة وأن القوات تقدمت بالطريق الساحلي المؤدي الى المخاء مع تمهيد كثيف من المدفعية وقصف لمواقع المليشيا من قبل طيران التحالف.

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