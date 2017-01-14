ازمة مشتقات نفطية تضرب عدن والطوابير الطويلة تعود لمحطات الوقود

تشهد العاصمة المؤقتة عدن ازمة شديدة في المشتقات النفطية، حيث اغلقت عدد من محطات البترول ابوابها بحجة عدم وجود مشتقات لديها.

وقد لوحظ عودة الطوابير الطويلة الى المحطات، عودة السوق السوداء إلى الواجهة والمتاجرة بالمشتقات النفطية، وهو ما قد يفاقم معاناة المواطنين في هذه المحافظات.

يشار الى نقابة عمال شركة مصافي عدن نفذت إضرابا عن العمل قبل اسبوع نتيجة عدم صرف مرتباتهم المتأخرة من قبل الحكومة، وهو ما قد يؤدي الى اتساع ازمة المشتقات النفطية في حال استمر العمال في اضرابهم وتوقفت المصافي عن ضخ مادة الوقود.

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