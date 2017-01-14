غارات لمقاتلات التحالف العربي على تعزيزات للمليشيات في الشريجة

شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على تعزيزات للمليشيات في مناطق قريبة من مدينة الشريجة شمال غربي محافظة لحج في ساعة متأخرة من مساء الجمعة .

وبحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات للمليشيات في مناطق شعب العريفي والهيجة البيضاء كانت في طريقها لتعزيز صفوف المليشيات في خطوط التماس لجبهة كرش.

تأتي هذه الغارات بالتزامن مع دفع المليشيات بتعزيزات ضخمة الليلة الماضية إلى مدينة الراهدة قادمة من دمنة خدير شرقي تعز واستقدمتها إلى مدينة الشريجة قبل أن تستهدفها مقاتلات التحالف العربي.

في السياق ذاته ماتزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في سماء مدينتي الشريجة وكرش وبشكل كبير وبعلو منخفض .

*- أكرم العزبي

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