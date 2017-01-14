قوات اللواء 19 والمقاومة الجنوبية تشن هجوم عنيف على مليشيات الاحتلال(صور)

شنت قوات الجيش الوطني اللواء 19 مشاة المدعوم بالمقاومة الجنوبية في الساعات الأولى من يوم السبت 14 يناير هجوماً عنيفاً على مليشيات الأحتلال التابعة لـ الحوثي والمخلوع وتدور المعارك في منطقتي بير قائد وبير أحمد بجبهة طوال السادة بمديرية عسيلان

مصدر في المقاومة أكد لـ شبوه برس - بأن المعارك تدور رحاها في العديد من الجبهات أبرزها بجبهة طوال السادة وأن الهجوم على المليشيات جاء بعد إستشهاد ستة من أفراد المقاومة مساء يوم الجمعة 13 يناير في جبهة الساق”

الجدير ذكره أن المقاومة الجنوبية وقوات اللواء 19 خاضت معارك عنيفة مع مليشيات الأحتلال مساء الجمعة في جبهة الساق على إثرها أستشهد ستة من أبطال المقاومة

بينما تعرضت مليشيات الأحتلال للخسائر فادحة في العتاد والأرواح

*- طالب باصليب

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