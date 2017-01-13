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الجمعة 13 يناير 2017 05:30 مساءً

بن دغر يكذب على الأحياء والأموات !!

عدنان الأعجم
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بن دغر يكذب على الأحياء والموتى الأسبوع الماضي قال مشكلة عمال المصافي والنفط حلت وطلع الخبر كذب 

وصرح وقال أن الشهيد العميد عمر الصبيحي استشهد دفاعا عن الوحدة

 قالها ليس من فراغ بل خدمة لولي نعمته

وأمس الاول اجتمع بن دغر برفقة ياسين المكاوي وخرجو  بقرار حل كل مشاكل أسر الشهداء وهذه الكذبة الكبرى

هنا نحن اليوم في عز الشتاء ووضع الكهرباء كما تشاهدون

 

والشهيد عمر بحسب منظمة الصليب الأحمر أكثر قائد جنوبي تعرض للاعتقال في عهد حكم المؤتمر الذي كان بن دغر أبرز قياداته

 

أما أسر الشهداء الله لن ينساهم

 

#عدنان الاعجم

 

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