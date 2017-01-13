بن دغر يكذب على الأحياء والأموات !! بن دغر يكذب على الأحياء والموتى الأسبوع الماضي قال مشكلة عمال المصافي والنفط حلت وطلع الخبر كذب وصرح وقال أن الشهيد العميد عمر الصبيحي استشهد دفاعا عن الوحدة قالها ليس من فراغ بل خدمة لولي نعمته وأمس الاول اجتمع بن دغر برفقة ياسين المكاوي وخرجو بقرار حل كل

يوم إعتقال ‘‘المرقشي‘‘ مسؤول رفيع كان يقول اليوم ورطنا(باشراحيل) قبل اسابيع تلقيت اتصالا هاتفيا من "عميد الاسرأ الجنوبيين (احمد عمرالمرشي) وأثناء الاتصال أكد لي الاخ المرقشي بإنه قد زاره في معتقله ممثل "انصار الله " في السجن المركزي ووعده بإن وفدا من المكتب السياسي لأنصار الله سيزوره وان هنا تفهما تجاهه وما وقع فيه من ظلم واعتقال

كلام موجه للمراتب العسكرية الجنوبية المتقدمة هل القوات التي زجت في باب المندب ستكون مدمرة لها ومنهية ومشتتة لافرادها ام انها ستفقد خمسة في المائة من عديدها او يفوق ذلك او يقل. نحن نعلم ان المناورات لابد منها وان تجارب الملاحم والاحتكاك العسكري المحسوب يمثل خبرة عملية ومهارة تراكمية وخلق ردات فعل للكادر موزونة

محافظ شبوة لملس يلتقي قائد للواء30 مشاة المحور الجديد العميد عزيز العتيقي التقى محافظ شبوة احمد حامد لملس بالقائد الجديد لمحور عتق و اللواء30 مشاه العميد عزيز ناصر العتيقي خلال اللقاء بارك المحافظ لملس ثقة القيادة السياسية والعسكرية للقائد التعيقي ومنحه قيادة المحور وقيادة اللواء 30 في هذه المرحلة الصعبة في حياة وتاريخ شعبنا ومؤسسته الدفاعية