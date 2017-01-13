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الجمعة 13 يناير 2017 05:16 مساءً

كلام موجه للمراتب العسكرية الجنوبية المتقدمة

احمد سالم بلفقيه
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هل القوات التي زجت في باب المندب ستكون مدمرة لها ومنهية ومشتتة لافرادها ام انها ستفقد خمسة في المائة من عديدها او يفوق ذلك او يقل.

نحن نعلم ان المناورات لابد منها وان تجارب الملاحم والاحتكاك العسكري المحسوب يمثل خبرة عملية ومهارة تراكمية وخلق ردات فعل للكادر موزونة للتعامل مع العدو بسرعة الحسم واسكات مصادر النيران للعدو.

 

إن الخسائر في المناورات  ووجوب ان لا تفوق نسبة التضحيات الا القليل وفق حسابات الارباح والخسائر.

فقد كان وجوب التضحية قديما ان لا تفوق 2.5% لكن اليوم الوضع اختلف والحركية والتنشيط لافرادنا المبعدين عن العسكرة وخليك بالبيت فترة طويلة كانت خسارة بالنسبة لنا واكسبت افرادنا العسكرين البعد عن العسكرة والخمول وفقدان العلوم المتجددة والحديثة وكذا بعدهم عن الدورات التنشيطية الدورية .

هذا كلامنا موجه للكوادر المتقدمة لافراد وضباط المقاومة الجنوبية التحررية .

فلازالت امامنا حروب مقبلة مع اليمني يتوجب خوضها ومنها ايضا في الداخل ومع اذناب المحتل وقوى الثورة المضادة .

إن مسألة تحشيد عساكر اليمني كإحتياط لخوض حربهم معنا لاستعادة وحدتهم المقبورة هو ما يجعل التمارين العسكرية واجبة وضرورة لنا ولعسكرنا وهي من ضرورات المرحلة الجنوبية المقبلة.

والتوفيق من الله.

احمد بلفقيه

 

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